Azure Event Grid moet ontwikkeling event-gebaseerde apps vereenvoudigen

Microsoft doet een nieuwe feature voor Azure uit de doeken, die gericht is op het helpen van ontwikkelaars van applicaties die zijn gebaseerd op zogeheten ‘events’. Hiermee worden acties bedoeld die gebruikers uitvoeren, zoals het uploaden van een bestand, het klikken op een knop of het updaten van een database. Het gaat om het zogeheten Azure Event Grid. Volgens Microsoft is de introductie van de functie nodig omdat er veel event-gebaseerde apps in Azure worden ontwikkeld.

Azure Event Grid moet het ontwikkelen makkelijker maken doordat ontwikkelaars voortaan over een abstractere dienst beschikken en is met name van belang met het oog op de opkomst van serverless applicaties. Volgens Microsoft behoren zorgen over infrastructuur, provisioning en scaling voortaan tot het verleden. Het bedrijf geeft aan dat Azure niet alleen gebruikt wordt voor het bouwen van (mobiele) apps, maar ook voor het Internet of Things.

Ook serverless applicaties moeten van de nieuwe dienst profiteren. Microsoft geeft verder aan dat Azure Functions/serverless en Azure Logic-apps om event-gebaseerde oplossingen vragen. Azure Functions is een directe concurrent van AWS Lambda, die vorig jaar geïntroduceerd werd.

Voordelen Azure Event Grid

Azure Event Grid maakt van events zoals het klikken op knoppen of het uploaden van een bestand first-class objecten in Azure. De nieuwe feature werkt ook met diensten van derde partijen. Dankzij de nieuwe functie krijgen gebruikers hulp bij verschillende events, waaronder het maken van een virtuele machine of het toevoegen van een bestand. Het maakt daarbij niet uit of het gebeurt in Azure of daarbuiten.

Azure Event Grid zal alleen in gang schieten als een event plaatsvindt, wat betekent dat gebruikers niet op een andere manier belast worden. Volgens Microsoft is dit een goede feature voor Internet of Things-apparaten. Naast de simpelere ontwikkeling moet ook de beveiliging beter geautomatiseerd zijn.

De nieuwe update brengt uiteindelijk ingebouwde integratie van een aantal diensten. Welke dat zijn kun je in onderstaande afbeelding bekijken.