Oracle overweegt Java EE naar open source stichting te verhuizen

Oracle is bijna klaar met de ontwikkeling van het Java Enterprise Edition 8 platform. Nu heeft het bedrijf bekend gemaakt dat het overweegt de Java Enterprise Edition technologie naar een open source stichting te verhuizen. Dat zou volgens het bedrijf “wellicht de juiste volgende stap zijn”.

Dat meldt de site ZDNet vandaag. Oracle denkt dat het door de technologie open source te maken, de processen kan verbeteren en het hele proces achter de ontwikkeling van Java EE kan versoepelen. Het bedrijf laat weten dat het al gesprekken voert met meerdere kandidaat stichtingen over de mogelijke verhuizing, evenals met licentienemers en de gemeenschap.

Oracle zal wel de bestaande Java EE implementaties en toekomstige implementaties van Java EE 8 blijven ondersteunen, en ook de toekomstige Java EE technieken blijven vormgeven. “Maar we geloven in een meer open proces, dat niet afhangt van een enkele uitgever die het platform vormgeeft. We moedigen grotere deelname en innovatie aan, wat in het belang van de gemeenschap is.”

Java EE is een succesvolle set van open standaarden waarmee bedrijven applicaties kunnen ontwikkelen. Kritiek is er ook: het zou de ontwikkeling van lichte frameworks niet bij kunnen houden en ook niet passen bij de nieuwste trends op het gebied van systeemarchitectuur. Dat probleem erkent Oracle: “Java EE wordt wel ontwikkeld in samenwerking met de Java EE gemeenschap, maar het proces wordt vaak niet gezien als snel, flexibel en open genoeg, vooral vergeleken met andere open source gemeenschappen. Dat zouden we beter willen doen.”

Vanuit de gemeenschap zijn er positieve reacties op deze mogelijkheid. Zo laat John Clingan, ontwikkelaar bij Red Hat, weten dat hij dit als “een zeer positieve beweging” ziet. “Ondanks dat er veel details uitgewerkt moeten worden, is Red Hat optimistisch en moedigt het de beslissing van Oracle om Java EE verder te ontwikkelen in een open en samenwerkende gemeenschap aan.”