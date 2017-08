Box analyseert afbeeldingen voortaan dankzij partnership met Google

Services

Box heeft een overeenkomst gesloten met Google, waardoor de opslagdienst voortaan gebruik mag maken van Google’s Cloud Vision-platform. Door de deal komen er nieuwe machine learning-technieken naar Box, zodat afbeelding die geüpload worden voortaan beter te herkennen zijn.

Box schrijft over de overeenkomst in een persbericht. Gebruikers van de cloud content management systemen van Box kunnen voortaan sneller inzichten krijgen over hun geüploade foto. Volgens Box is dat nodig omdat organisaties tegenwoordig de grote hoeveelheid ongestructureerde data die essentieel zijn voor hun bedrijf moeilijk nog kunnen verwerken. Zo missen die partijen mogelijke een grote kans op innovatie, efficiënte en kostenbesparing.

Introducties

Afbeeldingen zijn de één na snelst groeiende type zakelijke content die naar het platform van Box geüpload wordt, zo laat het bedrijf weten. Toch wordt het potentieel van dit type content nog niet volledig benut. Daar moet de nieuwe functionaliteit dus verandering in gaan brengen. Box-klanten kunnen voortaan profiteren van versnelde afbeeldingsherkenningssystemen die individuele objecten en concepten kunnen detecteren. Ook het beschikbaar maken van tekst wordt eenvoudiger dankzij optical character recognition (OCR).

Andere nieuwe toepassingen zijn het automatisch toevoegen van trefwoordlabels zodat de gebruiker sneller kan zoeken en filteren. Ook moeten metagegevens van afbeeldingscatalogi eenvoudig samen te stellen zijn, zodat bedrijfsprocessen kunnen worden geautomatiseerd en workflows in iedere sector kunnen worden versneld.

Snellere processen

Door Google Cloud Vision toe te voegen moet ook de samenwerking binnen teams verbeteren. Alle inhoud van een project is voortaan namelijk beschikbaar te maken in één oogopslag. Door het opzetten van digitaal depotbeheer moeten marketingactiviteiten toenemen. Bovendien gaat sollicitaties en nieuwe medewerkers aannemen voortaan sneller, aangezien bij het uploaden van een persoonsdocument relevante informatie gedetecteerd wordt. Formulieren invoeren moet op een vergelijkbare manier eenvoudiger zijn: door het in te scannen en fotograferen kan het gelezen worden.

Google Cloud Vision is per direct beschikbaar voor beta-gebruikers van Box. Een verdere uitrol zal naar verwachting spoedig volgen. Eerder dit jaar liet Box ook al weten een overeenkomst gesloten te hebben met Workflow van Facebook.