Skype rolt proefversie van nieuwe design uit voor desktops

Apps & Software

Vanaf vandaag is het voor gebruikers van de desktopversie van Skype mogelijk om de nieuwe versie te gebruiken. Het gaat om een previewversie, waarvan al een definitieve versie werd uitgerold naar smartphones. Skype is nu meer gericht op het versturen van emoji en chatberichten dan op videobellen.

Skype meldt de uitrol van de proefversie in een losse blogpost waarin het ook de belangrijkste functies uitlegt. Het gaat om een proefversie die beschikbaar is voor gebruikers van Mac, Windows 10 November Update en lager, Windows 8 en Windows 7. Skype Preview biedt dezelfde functies als de mobiele versie, maar is specifiek voor de desktop ontworpen. Zodoende nemen bepaalde functies meer ruimte in beslag.

In de nieuwe versie van Skype staat het chatten centraal. Groepsberichten zijn verder levendiger gemaakt en hebben nieuwe functies gekregen die het makkelijker maken om met meer mensen tegelijk in contact te staan. Ook kunnen er in groepschats meer zaken gedaan worden. Zo kunnen mensen in real-time hun scherm en foto’s die ze zien delen.

In de nieuwe versie van Skype staan ook @mentions, reacties op berichten en notificaties centraal. Het geheel zou duidelijker moeten maken wanneer iemand bijvoorbeeld specifiek een bericht op jou richt in een groepschat. Daarnaast is het notificatiepaneel wat overzichtelijker gemaakt.

Skype introduceert ook een nieuwe mediagalerij. Daarin is het vinden van content die gedeeld is, waaronder linkjes, documenten, foto’s en video’s eenvoudiger gemaakt.

Groepsgesprekken moeten ook beter werken in deze nieuwe versie. Ook kunnen er tijdens gesprekken emoji verstuurd worden om de boel wat levendiger te maken.

De Skype Preview is beschikbaar via Skype Insider voor iedereen die een Mac heeft of een computer waar geen Windows 10 op staat. Skype Preview wordt naast de klassieke versie van Skype geïnstalleerd, dus terugschakelen is erg eenvoudig als de veranderingen je niet bevallen. Aangeraden wordt slechts één van de twee versies tegelijk te openen, zodat je geen dubbele notificaties van berichten of binnenkomende gesprekken krijgt.