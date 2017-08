CoreOS Tectonic voortaan ook te gebruiken in Azure

Services

CoreOS laat weten dat zijn Tectonic container management platform ook beschikbaar is binnen Microsoft Azure. Het op Kubernetes gebaseerde platform werd tot voor kort alleen ondersteund door bare metal servers en Amazon Web Service.

Sinds maart ondersteunde Tectonic Microsoft Azure al, maar dat gold alleen voor de bèta versie. Toentertijd ging ook ondersteuning van OpenStack in de previewversie, maar daarover valt in de aankondiging dit keer niets te lezen. Wel noemt CoreOS product manager Rob Szumski een stabiele lancering op Microsoft Azure een belangrijke stap om de belofte van multi-cloud waar te maken, zo weet TechCrunch.

Szumski geeft aan dat de infrastructuur en operatie efficiënter en beter schaalbaar worden met het toevoegen van de Microsoft clouddienst. “Door Tectonic en Azure bespaar je tijd en geld door je Kubernetes infrastructuur vanaf het begin correct te bouwen en implementatie cycli te versnellen. Met de mogelijkheid om hybride cloud implementaties hebben infrastructuurleiders de vrijheid en flexibiliteit van een platform dat gebruikers niet afsluit in cloud compute en clouddiensten”, aldus Szumski.

Andere introducties

CoreOS komt tijdens deze update ook met een andere toevoeging aan zijn Tectonic-platform. Het gaat hier om volledige ondersteuning van Kubernetes 1.7. Het upgraden naar de nieuwste versie is binnen enkele klikken geregeld. Het bedrijf belooft dat gebruikers niet tegen vertraging aanlopen tijdens de installatie. Dat is een verbetering ten opzichte van de eerste Kubernetes-versies, toen upgraden nog vrij lastig was.

Anderzijds is ook ondersteuning voor het netwerkbeleid (in alfa) nieuw, zodat gebruikers meer controle over ingaand verkeer en vooraf geconfigureerde alarmen krijgen. Zo’n alarm komt voor wanneer er iets misgaat binnen de uitvoering van een container.

Microsoft komt de laatste dagen veelvuldig in het nieuws vanwege ontwikkeling tondom Azure. Zo schreven we woensdag nog dat de techgigant Cycle Computing overneemt voor high performance computing in de cloud. Eerder vandaag schreven over de Event Grid-feature, waarmee de ontwikkeling van event-gebaseerde apps vereenvoudigd moet worden.