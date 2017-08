Nieuw ontwerp Nest-thermostaat uitgelekt

Hardware

Er gaan geruchten dat ze bij Nest werken aan een goedkopere versie van hun thermostaat, daarover kwamen al eerder geruchten naar buiten. Nu is er een nieuw ontwerp van een Nest thermostaat uitgelekt. Het lijkt er daarmee op dat de goedkopere versie er echt gaat komen en dat het ontwerp daarvan ook direct bekend is.

De huidige Nest-thermostaat is al een paar keer voorzien van een update, waarbij het ontwerp minimaal is veranderd in het verleden. Nu is er een nieuw ontwerp naar buiten gekomen met een radicaal ander ontwerp, maar we vermoeden dat het hier gaat om een goedkopere versie. De materialen in de afbeelding lijken allemaal wat goedkoper te zijn dan het huidige model. Zo zit er bij de huidige thermostaat een RVS-rand rondom de thermostaat waaraan je kan draaien. Op de foto van het nieuwe ontwerp ontbreekt deze en lijkt deze gemaakt te zijn van kunstof.

Daarmee zijn de materialen goedkoper geworden en waarschijnlijk ook de thermostaat. De huidige versie kost 249 euro, wat het prijskaartje van het goedkopere model moet gaan worden is nog onduidelijk.

Verder gaan er geruchten dat Nest werkt aan de functionaliteit om de temperatuur per kamer te regelen. Dat zou betekenen dat het ook met kleppen komt om tussen de leiding in te zetten of met eigen thermostaatknoppen voor op de verwarmingen. Deze features zouden mogelijk geïntroduceerd worden op het goedkopere model, maar het ligt voor de hand dat ook het duurdere model deze functionaliteiten gaan krijgen.