YouTube voegt breaking news sectie toe

Youtube komt binnenkort met een nieuwe sectie, namelijk breaking news. Hiermee is het mogelijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Videosite Youtube heeft als doel om een alternatief te bieden op nieuwszenders. Dit door middel van ”breaking news”, een nieuwe sectie die video’s met recent nieuws aanbiedt. Het zou hier puur en alleen gaan om het laatste nieuws, gebracht door grote internationale media. Er is namelijk al een categorie ”nieuws” op Youtube, maar dit gaat meer om oudere filmpjes van bijvoorbeeld de NOS. Ook zijn de video’s die verschijnen per gebruiker verschillend.

Opvallend is dat Youtube deze nieuwe feed niet afstemt op de gebruiker. Iedereen in de regio krijgt deze filmpjes voorgeschoteld. De sectie is voor het eerst opgedoken toen men video’s aanbevolen kreeg die gingen over de recente aanslag in Barcelona. De filmpjes waren afkomstig van media zoals de BBC. Het is nog niet bekend of ook de Nederlandse media hieraan zullen gaan bijdragen.

Tevens is het nog maar de vraag of de ”breaking news” sectie altijd zichtbaar zal zijn. Het kan ook zijn dat Youtube deze alleen gebruikt wanneer er belangrijk nieuws is wat de hele wereld zou moeten zien. Bijvoorbeeld in het geval van een terroristische aanslag.

Deze nieuwe functie is een tegenhanger van de wat lichtere content die Youtube nu aanbiedt, bijvoorbeeld comedy- en lifestyle video’s. Het doel is waarschijnlijk om hiermee een groter publiek aan te trekken. De feed zal zich niet alleen beperken tot de Youtube-app, maar ook de webversie.