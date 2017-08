Google onthult Android O vandaag, wat weten we al?

Apps & Software

Over pak ‘m beet tien uur onthult Google de volgende versie van Android. De achtste versie van het mobiele besturingssysteem van de zoekgigant staat tot nu toe bekend als Android O en zal later vandaag een officiële naam krijgen. De kans lijkt groot dat het iets te maken heeft met de zonsverduistering die later vandaag te zien is in de Verenigde Staten.

Op de speciale site die gemaakt is voor de zonsverduistering, lezen we dat Google Android O vlak na het einde van de zonsverduistering presenteert. Dat zal rond 20:40 zijn. De livestream staat nog niet online op YouTube, maar zal later vandaag wel online gezet worden.

Android O: wat we al weten

Over Android O is al het een en ander bekend. Google bracht de afgelopen maanden namelijk al vier verschillende ontwikkelaarsversies uit. Uit die verschillende versies bleek dat de prioriteiten van Google ditmaal lagen bij het verbeteren van de accuduur, het verbeteren van de beveiliging en het vergroten van de interactie met gebruikers.

De accuduur wordt verbeterd doordat Google grotere restricties oplegt op de achtergrondprocessen die apps mogen laten draaien. Zo kunnen ze niet meer zomaar continu data versturen, waardoor de accu minder belast wordt zonder dat de gebruiker een app open heeft staan.

Ook security is belangrijk binnen de nieuwe versie van Android. Google speelt in op een belangrijk kritiekpunt van IT-experts, namelijk dat het te lang duurt voordat alle Android-apparaten een veiligheidsupdate ontvangen hebben. Problematisch is vooral dat fabrikanten hun eigen laagje over Android mogen leggen en als er een nieuwe update komt voor Android, zij die eerst moeten aanpassen aan hun eigen laagje. Dat gebeurt lang niet altijd en als het gebeurt, gaan er vaak enkele maanden overheen voordat ze uitgerold worden. Daardoor kan Google exploits niet zo snel aanpakken als zou moeten. Met Android O komt daar verandering in, want de skins die fabrikanten over Android leggen, worden niet meer geïntegreerd in de basis van het besturingssysteem. Google kan daardoor sneller komen met updates.

Dan is er nog de interactie met gebruikers. Google voegt een aantal nieuwe mogelijkheden toe, waaronder nieuwe notificatieschermen, een picture-in-picture modus, verbeterde ondersteuning voor toetsenborden, nieuwe thema’s en features als Adaptive Icons en downloadbare lettertypes.

Android O wordt later vandaag gepresenteerd. Google heeft daarvoor een speciale site gelanceerd, waar je de live onthulling vanavond kan bekijken.