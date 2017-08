‘Samsung Galaxy Note 8 vanaf 15 september in de winkel’

Mobile

Samsung zal op 23 augustus de Galaxy Note 8 smartphone presenteren. Nu stelt Evan Blass, die regelmatig goed zit met verhalen rond smartphones en het uiterlijk ervan, dat het toestel al vanaf 24 augustus besteld kan worden en vanaf 15 september in de winkel ligt.

Blass schrijft ook dat de smartphone van Samsung bij een preorder geleverd wordt in combinatie met een 256 GB microSD-kaart en draadloze lader, of met een 360-graden camera. Voor Europa zou er een andere optie zijn, namelijk een DeX dock, waarmee de Samsung-telefoon makkelijk in desktopmodus gebruikt kan worden.

De Samsung-smartphone beschikt straks over een 6,3-inch Super AMOLED-display met aspect ratio van 18.5:9. Dat verhaal werd, zo meldt zakenblad Forbes, vandaag, ‘per ongeluk’ bevestigd door Samsung zelf. Het Zuid-Koreaanse bedrijf bevestigde op zijn eigen website namelijk dat de smartphone gigantisch wordt. Maar veel geruchten over het toestel zijn er verder ook.

De telefoon is volgens de geruchten 162,5 bij 74,6 mm groot en is 8,5 mm dik. Wereldwijd draait de telefoon op een Samsung Exynos 8895 processor; in de Verenigde Staten zal dat een Qualcomm Snapdragon 835 processor zijn.

De processor heeft 6 GB aan werkgeheugen om mee te werken en de gebruiker beschikt standaard over 64 GB aan opslaggeheugen. Dat is ook wel nodig voor de vele plaatjes die geschoten zullen worden met de twee camera’s aan de achterkant. Die dubbele camera is voorzien van optische beeldstabilisatie en een 12 megapixel-sensor. Aan de voorkant van de smartphone zit een 8 megapixel-camera.

De Samsung Galaxy Note 8 beschikt verder over een 3.300 mAh batterij en kan via een USB-C kabel opgeladen worden. Het toestel is ook voorzien van draadloos laden, maar de dock die daarvoor nodig is wordt naar het schijnt niet standaard meegeleverd. Wellicht kan die dan los besteld worden. De telefoon beschikt tot slot nog over een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

Op 23 augustus vindt in New York de presentatie van de smartphone plaats.