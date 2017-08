Google neemt ontwikkelaar van machine vision technologie AIMatter over

Business

Google neemt de startup AIMatter, die zich specialiseert in machine vision, over. Het bedrijfje heeft een neuraal netwerk gebouwd dat afbeeldingen op mobiele apparaten herkent en ze kan aanpassen. Naar het schijnt wil Google de technologie gebruiken om een eigen Snapchat-achtige app te lanceren, maar deze ook gebruiken voor zelfrijdende auto’s.

AIMatter ontwikkelde de app Fabby, die gebruikers toestaat foto’s op hun apparaten te verbeteren, maar ook bepaalde zaken te veranderen. Zo kan de haarkleur van mensen op foto’s veranderd worden en kan de achtergrond van een foto gewijzigd worden. AIMatter kan ook bepaalde eigenschappen herkennen, bijvoorbeeld of het onderwerp van een foto mens of vrouw is, en waar bepaalde gezichtskenmerken zoals de mond, ogen en neus, zich bevinden.

Google heeft zelf nog geen formeel statement vrijgegeven over de overname, maar bevestigde hem wel tegenover de site TechCrunch. Daar stelt Google kort en krachtig: “We zijn blij het AIMatter team bij Google te mogen verwelkomen.” En op de site van AIMatter lezen we: “We zijn blij aan te kondigen dat het team zich bij Google voegt!”

TechCrunch stelt dat de app Fabby, die al meer dan twee miljoen keer gedownload is, gewoon beschikbaar blijft. Wat Google verder gaat doen met de technologie is niet zeker. Buiten kijf staat dat de plannen van Google veel verder zullen gaan dan alleen het bouwen van geinige apps met fotobewerkingsmogelijkheden. Zoals TechCrunch al opmerkt: machine vision is cruciaal voor de ontwikkeling van virtual en augmented reality, maar ook om auto’s autonoom te laten rijden.

Het zou dus in theorie mogelijk kunnen zijn dat Google de technologie van AIMatter gaat gebruiken voor de ontwikkeling van de zelfrijdende technologie die het binnen Waymo bouwt. Dat werkt immers aan de ontwikkeling van een platform voor autonoom rijdende auto’s, waarvoor voertuigen ook hun omgeving moeten kunnen registreren en herkennen wat zich er om de voertuigen zit.

Ook kan Google de technologie van AIMatter wellicht integreren met zijn Google Photos platform. Daar zouden foto’s bijvoorbeeld eenvoudig gesorteerd kunnen worden op basis van wat er op een foto staat, en kan het bedrijf extra bewerkingsmogelijkheden toevoegen.