Achtste generatie Intel Core-processoren zijn niet erg innovatief

Hardware

Intel heeft de eerste vier processoren uit de achtste generatie Intel Core-processoren geïntroduceerd. Het gaat om U-modellen die redelijk energiezuinig zijn en speciaal ontworpen zijn voor laptops. Heel erg vernieuwend zijn de processoren echter niet als we naar de details kijken, het zijn eigenlijk gewoon zevende generatie Intel Core-processoren met een kleine update. Van echte innovatie is geen sprake.

De vandaag geïntroduceerde processoren zijn 15 watt U-series modellen, om precies te zijn een Intel Core I7-8650U, I7-8550U, I5-8350U en I5-8250U. Als we echter kijken naar de architectuur van deze modellen dan is die identiek aan de zevende generatie, zowel voor de CPU als de GPU. De zevende generatie kende nog een nieuwe GPU-architectuur, maar dat is nu niet het geval. Intel noemt het zelf dan ook een Kaby Lake refresh qua architectuur.

Er is natuurlijk wel iets veranderd aan de processoren, anders hoeft Intel ze niet uit te brengen. Intel heeft ervoor gekozen om alle modellen te voorzien van quadcore-processoren met hyperthreading waardoor er acht threads beschikbaar zijn. In de vorige generatie werkte Intel nog met dualcore-processoren, zonder hyperthreading. Daarnaast is de kloksnelheid van de processoren in de basis ongeveer gelijk, maar is de maximale (turbo) kloksnelheid fors omhoog gegaan, tot wel 4,2 GHz. Daarmee zijn de prestaties van de processoren fors omhoog gegaan, vooral als er goed gebruik wordt gemaakt van alle rekenkernen en threads. Volgens Intel een verschil van wel 40 procent in prestaties.

Deze vier nieuwe chips maken allemaal ook nog gebruik van het 14nm productieproces. Hierna volgen onder andere de desktopprocessoren, de H-series en de Y-series. Daarbij wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van het 14nm productieproces, maar Intel belooft ook sommige modellen uit te brengen op 10nm. Het is alleen nog onduidelijk om welke modellen dat gaat, wij vermoeden de Y-processoren. Dit zijn extreem zuinige modellen met mindere prestaties dan de U-serie.

De achtste generatie is dus weliswaar een update, maar niet revolutionair, de echte innovatie komt waarschijnlijk volgend jaar, als het productie procedé opnieuw verkleind gaat worden.