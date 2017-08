Docker hoopt op meer winst met nieuwe Enterprise Edition

Services

Docker heeft de Docker Enterprise Edition (DEE) uitgebracht, een Container-as-a-Service (CaaS) platform voor het beheren en beveiligen van Windows, Linux en mainframe container-toepassingen op meerdere platformen. DEE is beschikbaar voor zowel de cloud als voor on-premise toepassingen.

DEE is een container management platform dat apps van Windows, Linux en mainframes combineert op een enkel platform in hetzelfde cluster. Daarmee kan het concurreren met Kubernetes, dat op dit moment de grootste is op het gebied van container-toepassingen in de cloud.

Interessant aan DEE, is dat het aanpasbare en flexibele toegangscontrole biedt aan bring your own-omgevingen. Daartoe ondersteunt DEE een breed scala aan toepassingen en infrastructuren, zodat zoveel mogelijk soorten software die gebruikt kunnen worden binnen een bedrijf, succesvol gecombineerd kunnen worden.

Nieuw elan voor Docker

DEE is volgens ZDNet een poging om het commerciële platform van Docker van nieuw elan te voorzien en een nieuwe marktpositie te verkrijgen. Het bedrijf hoopt dan ook, vertelde het tegen de techsite, meer winst te boeken met het vernieuwde platform. Die wordt straks beschikbaar gemaakt in drie varianten, basic, standard en advanced. De functionaliteiten zijn als volgt verdeeld:

Basis biedt het Docker-platform voor gecertificeerde infrastructuur en ondersteuning van het bedrijf. Containers en plug-ins kunnen gekocht worden binnen de Docker Store.

Standaard biedt daar bovenop nog ruimte voor meerdere toepassingen en geavanceerd container management.

Geavanceerd biedt tot slot nog extra mogelijkheden voor de beveiliging van de toepassingen.

DEE biedt certificering voor CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux en Windows Server 2016. Er is ook ondersteuning voor cloudproviders Amazon Web Services en Azure.

De lancering van het platform vond overigens plaats in maart van dit jaar. De kosten van DEE zijn als volgt: voor basis betaal je 750 dollar per maand, voor standaard 1500 dollar en voor geavanceerd 2000 dollar per maand.