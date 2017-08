Welke telefoons krijgen straks een upgrade naar Android Oreo?

Apps & Software

Zoals verwacht heeft Google gisteren officieel onthuld dat Android 8 de naam Android Oreo draagt. Centraal in deze nieuwe versie van Android staan grootscheepse structurele veranderingen en een aantal nieuwe functies. Maar welke telefoons krijgen de nieuwe versie van Android? Dat zetten we in dit artikel voor je op een rij.

Maar eerst even de update zelf. De belangrijkste verandering vindt plaats in de manier waarop Android werkt. Fabrikanten kunnen nog altijd hun eigen laagje over het besturingssysteem leggen, maar nu wordt dat echt een laagje bovenop het systeem. Daardoor kan Google makkelijker een nieuwe versie van Android breed uitrollen, in plaats van dat fabrikanten het eerst nog moeten aanpassen aan hun eigen laagje.

De belangrijkste verbetering die Google daarmee mogelijk maakt, is dat Android vanaf Oreo een stuk veiliger is. Maar afgezien daarvan voert het bedrijf verbeteringen door op het gebied van de accuduur (door restricties op te leggen op de achtergrondprocessen die apps mogen draaien) en komen er meer interactiemogelijkheden voor gebruikers. Zo komt er een nieuw notificatiescherm, een picture-in-picture modus en kan Android beter gepersonaliseerd worden door de individuele gebruiker.

Beschikbaarheid Android Oreo

Android Oreo is vanaf nu beschikbaar voor de Pixel- en Nexus-apparaten van Google. Gebruikers kunnen het handmatig installeren door een image te downloaden en installeren via de Android-website. Let wel: daarbij gaan alle gegevens op een telefoon verloren. Een over-the-air-update volgt op een later moment.

Hieronder volgt een overzicht met alle telefoons waarvan het volgens Android Central in elk geval aannemelijk is dat ze een update naar Android Oreo krijgen.

Google

Google Pixel

Google Pixel XL

Nexus 6P

Nexus 4X

Samsung

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Active

LG

LG V30

LG V20

LG G6

Motorola

Motorola Z-serie

Motorola Z2-serie

Motorola G4-serie

Motorola G5-serie

HTC

HTC 10

HTC U11

HTC Bolt

HTC U Ultra

Huawei

Huawei P10-serie

Huawei P9-serie

Huawei Mate 9

Huawei Honor 8

Huawei Honor 6X

Overige merken

OnePlus 3/eT

OnePlus 5

Sony XZ Premium

BlackBerry KeyONE

Afgezien van bovenstaande lijst, zijn er nog een aantal telefoontoestellen waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze een upgrade krijgen naar Android Oreo, of waarvan we vermoeden dat ze met het nieuwe besturingssysteem gelanceerd worden. Zo zal Samsung, als het straks de Galaxy Note 8 presenteert, dat waarschijnlijk met Android Oreo doen. Ook is het de verwachting dat de Nokia-toestellen de update gaan krijgen, waarbij we er in elk geval vanuit gaan dat de Nokia 8 die krijgt.