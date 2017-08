‘Google lanceert dit jaar nieuwe ChromeBook onder Pixel-naam’

Hardware

De verwachting is dat Google dit jaar nog twee opvolgers van de Pixel-smartphones presenteert. Nu is er het gerucht dat het bedrijf tegelijk met die onthulling ook komt met een gloednieuwe ChromeBook. Verder lijkt Google ook nog een kleinere speaker te lanceren straks.

Dat meldt de site Android Police op basis van bronnen binnen Google. Die bronnen stellen dat Google komt met een ChromeBook die het uit wil brengen in de Pixel-productlijn. Het gaat daarbij naar het schijnt om een apparaat dat vorig jaar bekend al in ontwikkeling was en bekend stond als Project Bison en bedoeld was als laptop die op een speciale variant van Android, Andromeda, moest draaien.

Of het daadwerkelijk om dat Project Bison-apparaat gaat is niet zeker, het kan ook om een compleet nieuwe laptop gaan. Het apparaat was in elk geval bedoeld als een serieuze concurrent voor de Apple MacBook en de Microsoft Surface Pro. De laptop zou een 12,3 inch-scherm krijgen en beschikken over 16 GB aan werkgeheugen. Verder zou er 32 tot 128 GB aan opslaggeheugen zijn.

Google wilde de Bison dunner dan 10 mm maken en voorzien van een tabletmodus. Dan zou het een laptop worden met speciale scharnier die 360 graden gedraaid kan worden. Wellicht dat die dan lijkt op bijvoorbeeld de ASUS Chromebook Flip, laptops die ook volledig gedraaid kunnen worden en in een soort tabletmodus gebruikt kunnen worden. De laptop zou zo’n 799 dollar kosten in de Verenigde Staten.

Een ander gerucht is dat Google van plan is een kleinere versie van de Home speaker uit te brengen. Het wordt dan een goedkoper apparaat dat ook meteen wat minder functionaliteiten heeft dan de grotere en duurdere variant. De kleine speaker zou vooral moeten concurreren met de Amazon Echo Dot, een klein apparaat dat erop gericht is om stembediening op een goedkope manier naar gewone huishoudens te brengen.