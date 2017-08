‘Samsung Galaxy S9 wordt eerste telefoon met Qualcomm Snapdragon 845-processor’

Hardware

Morgen presenteert Samsung zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon, de Galaxy Note 8. Maar ondertussen werkt het Zuid-Koreaanse bedrijf al aan zijn volgende toptoestel, de Galaxy S9. Naar het schijnt wordt dat de eerste telefoon in de wereld die draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor.

Dat meldt de lekker Ice Universe (via BGR.com). Gesteld wordt dat Samsung net een deal heeft gesloten met Qualcomm, zoals het dat ook deed met de Galaxy S8. Dat toestel was de eerste die draait op de Snapdragon 835-processor. Interessant genoeg voorkwam de deal die Samsung sloot rond de S8 en de Snapdragon 835 dat LG zijn G6-smartphone ook van die processor kon voorzien. Dat toestel moest het doen met een mindere Snapdragon 821.

Verwacht wordt dat Samsung net zo’n keuzes maakt met de Snapdragon 845, waardoor de concurrentie vermoedelijk minder interessant wordt. Samsung lanceert waarschijnlijk ergens begin 2018 zijn Galaxy S9-telefoon en als dat de enige Android-telefoon met een 845-processor wordt, zal de rest mogelijk op de Snapdragon 835 draaien.

Over de Samsung Galaxy S9 is verder vrijwel niets bekend. Wel wijzen de geruchten erop dat Samsung dat toestel zal voorzien van een vingerafdrukscanner onder het scherm. Dat wilde de fabrikant al bij de Galaxy S8 en de Note 8 realiseren, maar helderheidsproblemen met het display maakten dat onmogelijk.

Samsung Galaxy Note 8

Morgen is het echter eerst de beurt aan de gigantische Samsung Galaxy Note 8. Dat toestel krijgt een 6,3-inch Super AMOLED-scherm en draait op een Snapdragon 835. Die processor krijgt vermoedelijk 6 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslaggeheugen. Ook schijnt de smartphone te draaien op het gisteravond gelanceerde Android Oreo. De telefoon heeft verder aan de achterkant een dubbele camera en vlak daarnaast een vingerafdrukscanner. Het toestel beschikt over een 3.300 mAh-batterij en kan draadloos opgeladen worden.

Morgenavond vindt de presentatie plaats in New York. Volgens de meest recente geruchten ligt de Galaxy Note 8 vanaf 15 september in de winkel.