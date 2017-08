Gaan de aandelen van Lenovo nog verder onderuit?

Business

Afgelopen vrijdag meldden we dat het meest recente kwartaal een nettoverlies opleverde. Dat was niet echt verwacht gezien het beduidend betere kwartaal ervoor. Sinds dat nieuws naar buiten is gekomen, is het aandeel volgens Bloomberg in Hong Kong voor de derde dag op rij in waarde gedaald. Dit zou erop kunnen wijzen dat de door Lenovo gekozen strategie niet wordt gewaardeerd door aandeelhouders, analisten en beleggingsfirma’s. Dat kan potentieel erg vervelend zijn voor het bedrijf. Er wordt gesproken over een val in waarde van 27 procent voor een aandeel Lenovo.

Ondanks het feit dat Lenovo de titel van ‘grootste in pc-land’ heeft moeten afstaan aan HP, is dat volgens Bloomberg niet de reden dat Lenovo het moeilijk heeft. De problemen liggen veel meer in de mobiele tak en de servertak. Hier brengt Lenovo vooralsnog alleen maar geld naartoe, zonder daar veel voor terug te zien. Dat is logisch, de kost gaat immers voor de baat uit.

‘Innovatie niet het sterkste punt van Lenovo’

Lenovo zou volgens Bloomberg voor een ommekeer kunnen zorgen door te innoveren in deze markten. Dat is echter niet het sterkste punt van het bedrijf, meldt de publicatie. Men quote een analyst die stelt dat innovatie niet in het DNA van Lenovo zit.

Het helpt ook niet dat Lenovo het in de twee markten waarin het niet zo goed gaat lastig heeft met de concurrentie. Denk alleen maar aan Xiaomi en Oppo in de mobiele markt. Voor de servermarkt zijn soortgelijke concurrenten aan te wijzen. In de datacentermarkt heeft Lenovo verder ook veel last van de cloud-partijen, die hier al enkele jaren enorme groeicijfers aan het realiseren zijn.

Op het gebied van smartphones lijkt er ook niet echt veel beweging in te zitten naar boven, zo op het eerste gezicht. Dit terwijl een toestel zoals de Lenovo P2 ook op ons een uitstekende indruk maakte. Toch is ook in de grootste groeimarkt – India – het aantal verkochte toestellen het afgelopen kwartaal 25 procent gedaald.

Lenovo moet dus in ieder geval volgens Bloomberg wel degelijk aan innoveren, ook al is dat niet het sterkste punt van het bedrijf. Anders zou een toekomst als OEM-fabrikant weleens aan de orde kunnen zijn. Zo’n vaart zal het waarschijnlijk wel niet lopen, maar we gaan het zeker in de gaten houden.