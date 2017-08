Western Digital komt met My Book Duo van 20 TB

Hardware

Western Digital heeft een nieuw model in de al zo’n acht jaar oude My Book Duo-lijn aangekondigd. Het meest opvallende aan deze externe harde schijf is de maximale opslagcapaciteit. Die bedraagt namelijk 20 TB. Het bedrijf richt de nieuwe My Book Duo op alle gebruikers die grote hoeveelheden data snel op willen slaan. Denk hierbij aan mensen die met grote foto- en videobestanden aan de slag gaan. Het apparaat is geschikt voor thuisgebruik, maar ook zeker voor gebruik in een klein bedrijf, aldus Western Digital.

De My Book Duo wordt geleverd met WD Red-schijven, waarvan niet geheel toevallig enige tijd geleden een 10 TB-variant op de markt is gebracht. Een My Book Duo met een capaciteit van 20 TB (in RAID 1) was dus eigenlijk wel te verwachten. WD Red-schijven zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik in NAS-apparaten en dus ook externe harde schijven. Ze blijven bijvoorbeeld koeler dan gewone schijven. Ook zijn ze geoptimaliseerd voor gebruik in RAID-arrays. De schijven in de My Book Duo kunnen leessnelheden leveren tot 360 MB/s.

Type-C

De Western Digital My Book Duo is een externe harde schijf, geen NAS-apparaat. Je sluit hem dus niet (rechtstreeks) op het netwerk aan. Om hem te gebruiken, maak je gebruik van een USB-aansluiting. In het geval van deze externe harde schijf is het een Type-C-aansluiting. Western Digital levert de My Book Duo met de kabels die je nodig zou kunnen hebben om verbinding te maken. Je kunt hem dus op een Type-C-aansluiting van je computer aansluiten, maar ook op een ‘ouderwetse’ Type-A-aansluiting. Qua prestaties hebben we hier te maken met een USB 3.1 Gen 1-aansluiting. Dat is niet de snelste, maar de 5 Gbps levert voldoende bandbreedte voor de harde schijven in de My Book Duo. Een Gen 2-aansluiting zou hier niet bijster veel toevoegen.

Naast de aansluiting voor verbinding met een computer, zijn er nog twee USB Type-A-aansluitingen aangebracht op de My Book Duo. Dit zijn extra aansluitingen voor het systeem waarop je de externe schijf aansluit. Je kunt deze dan ook als zodanig gebruiken. Denk hierbij aan het aansluiten van toetsenbord en muis, of nog meer opslag. Ook je telefoon opladen is mogelijk.

Tot slot is het nog goed om te weten dat de Western Digital My Book Duo is voorzien van wachtwoordbeveiliging en 256-bit AES-encryptie middels meegeleverde WD Security-software.

Prijzen en beschikbaarheid

De My Book Duo drive heeft een garantie van drie jaar en is nu verkrijgbaar bij wdc.com en bekende retailers als Bol.com, Coolblue en de MediaMarkt. De My Book Duo-drive heeft een adviesprijs van €719,99 (20TB), €639,99 (16TB), €559,99 (12TB), €409,99 (8TB), €349,99 (6TB) en €299,99 (4TB).