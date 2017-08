Microsoft haalt ReFS uit Windows 10 Pro, exclusief voor Windows 10 Pro for Workstations

Apps & Software

Enkele weken geleden schreven we dat er een versie van Windows 10 komt speciaal voor workstations. Deze revival van een twintig jaar oude versie van Windows eist nu zijn eerste slachtoffer als het gaat om features op de gewone Windows 10 Pro. Microsoft heeft namelijk laten weten dat het ReFS, het nieuwe bestandssysteem dat het sinds Windows 8 in het besturingssysteem heeft opgenomen, niet langer voor Windows 10 Pro beschikbaar stelt na de Fall Creators Update. Dit bestandssysteem is vanaf dan alleen nog maar voor Windows 10 Pro for Workstations.

ReFS is een modernere variant van het sinds jaar en dag gebruikte NTFS. ReFS staat voor Resilient File System en moet voor beter functionerende opslagvolumes zorgen. Zo is er voorzien in checksums om corruptie delen op te sporen, die het in specifieke gevallen ook meteen kan repareren. Daarnaast moeten ook de prestaties beter zijn dan het geval was bij de voorloper. Dit geldt ook voor gevirtualiseerde omgevingen, bijvoorbeeld met behulp van block cloning. Daarnaast ondersteunt ReFS clusters van zowel 4K als 64K. Als je forse sequentiële I/O-workloads moet draaien, dan kun je voor de grotere cluster kiezen. Er worden overigens ook de nodige zaken vooralsnog niet ondersteund door ReFS die wel door NTFS worden ondersteund. Via deze link kun je in detail zien wat ReFS allemaal wel en niet kan.

Niet voor Windows 10 Pro

Tot nu toe was ReFS beschikbaar voor gebruikers van Pro-versies van Windows, sinds de lancering van Windows 8 in 2012. Het is op het eerste gezicht dus wat typisch dat Microsoft deze functionaliteit nu uit Windows 10 Pro sloopt. Aan de andere kant is ReFS vooralsnog ook niet echt een mainstream bestandssysteem. Je kunt er bijvoorbeeld niet van booten. Je hebt dus – ook in Windows 10 Pro for Workstations – altijd een NTFS-volume nodig om dit te kunnen doen. ReFS is ook echt bedacht voor zeer grote volumes, al dan niet in combinatie met gevirtualiseerde omgevingen. Dat is in de regel niet echt iets wat de gemiddelde Windows 10 Pro-gebruiker nodig heeft.

Het is echter wel zo dat NTFS niet meer de jongste is en dat andere partijen in de markt inmiddels duidelijk aan het innoveren zijn als het gaat om bestandssystemen. Denk aan Linux BTRFS. Ook Apple heeft met APFS een nieuw bestandssysteem ontwikkeld, al is dat puur gericht op de mainstream. ReFS heeft een duidelijk andere doelgroep.

Overigens is het vanaf de Fall Creators Update voor Windows 10 alleen niet meer mogelijk om ReFS-volumes te creëren. Je kunt wel nog gewoon eerder gemaakte volumes blijven gebruiken. Lezen en schrijven naar de volumes is dus geen probleem.