Rackspace gaat samenwerking aan met VMware Cloud Foundation

Rackspace is een samenwerking aangegaan met VMware. Het gaat haar eigen Private Cloud-infrastructuur op VMware Cloud foundation bouwen. Dit om de overstap van klanten van een eigen datacenter naar de cloud naar eigen zeggen sneller een makkelijker te maken. Mochten klanten de infrastructuur tussen public en private cloud willen verdelen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

De meerwaarde van de VMware Cloud Foundation is dat deze cloudinfrastructuur-stack eenvoudig te gebruiken is en ook zeer compleet is. Alle software defined diensten voor compute, opslag, netwerken en security is aanwezig. Je kunt er dus snel mee aan de slag. Rackspace helpt met de Private Cloud-dienst die hierop is gebouwd bedrijven om hun infrastructuur (zowel fysiek als virtueel) te optimaliseren. Als IT-admin zou je naar verluidt vrij zijn van het dagelijkse infrastructuurbeheer. Je kunt je met belangrijker zaken bezighouden.

Dit is overigens een verdieping van de samenwerking tussen Rackspace en VMware. De twee bedrijven werken op andere vlakken al meer dan 10 jaar samen.

Kenmerken van Private Cloud powered by VMware

De voordelen voor gebruikers van de nieuwe dienst zijn volgens Rackspace uiteraard legio. Zo wordt er gewezen op de gestandaardiseerde architectuur waarvan gebruik wordt gemaakt. Dat maakt de implementatie eenvoudiger en de risico’s kleiner. Daarnaast zijn de continue updates vanuit VMware ook een meerwaarde volgens Rackspace.

Maak je als bedrijf op dit moment al gebruik van de clouddiensten van VMware, dan kun je eenvoudig overstappen op de nieuwe dienst die Rackspace aanbiedt. Je hoeft dan niet nog te investeren in nieuwe infrastructuur bijvoorbeeld. Het is daarnaast een gehost model, ook gunstig voor de portemonnee. Je hoeft als gebruiker geen aanzienlijke investeringen te doen in je eigen datacenters en hardware. Tot slot staat ook de Fanatical Support waar Rackspace om bekend staat tot je beschikking.

Over het spreiden van infrastructuur tussen private en public cloud bij Rackspace hebben we enkele maanden geleden nog een uitgebreid artikel geschreven. Klik hier als je op je gemak wilt lezen hoe Rackspace de markt als geheel ziet. Voor meer informatie over deze samenwerking tussen Rackspace en VMware, klik hier.