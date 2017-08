Samsung-assistent Bixby nu in meer dan 200 landen beschikbaar

Business

Samsung heeft de beschikbaarheid van zijn digitale assistent Bixby uitgerold naar meer dan tweehonderd landen. Dat heeft het bedrijf gisteren aangekondigd. Bixby is enkel in het Koreaans en Amerikaans-Engels beschikbaar, maar de komende tijd komen daar meer talen bij.

In Zuid-Korea heeft Bixby volgens Samsung al 1,3 miljoen gebruikers. Daar zijn sinds de lancering van de digitale assistent in mei in totaal 250 miljoen stemcommando’s gegeven. Bixby-gebruikers kunnen de assistent oproepen voor een reeks verschillende taken. Zeg je ’s avonds bijvoorbeeld “Good night”, kan Bixby automatisch naar de niet-storen instelling gaan, een wekker zetten en de blauwlichtfilter van je smartphone inschakelen.

Daarnaast beschikt Bixby over een interessante leerfunctie. Enerzijds leert Bixby als er meer commando’s gegeven worden beter om de menselijke taal te begrijpen. Tegelijk kan Bixby een profiel opstellen van een specifieke gebruiker en aan de hand van diens voorkeuren bepaalde zaken automatisch uitvoeren. Het zetten van een wekker behoort dan tot het verleden.

Ook begrijpt Bixby volgens Samsung ‘natuurlijke taal’. Dat houdt in dat de assistent meerdere taakomschrijvingen tegelijk kan begrijpen. Zeg je bijvoorbeeld “send the picture just taken to mom”, zal de assistent dat uitvoeren. Wat Samsung betreft, vormt dit slechts het begin van de digitale assistent.

Integratie van Bixby moet naar veel meer Samsung-producten komen. Zo is er al een slimme koelkast aangekondigd die voorzien is van Bixby. Ook is het denkbaar dat ander witgoed van Samsung, zoals wasmachines, kunnen werken in combinatie met de assistent. Nu is het alleen nog wachten op het moment dat die ook in het Nederlands beschikbaar is. Samsung heeft niet laten weten hoe lang dat zal duren.