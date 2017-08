Samsung Galaxy Note 8 officieel gepresenteerd

Mobile

Een verrassing is het voor de volgers van de smartphonemarkt niet meer, maar vanaf vandaag is de Samsung Galaxy Note 8 ook officieel een feit. Tijdens een speciaal evenement werd het nieuwe toestel gepresenteerd. Verrassingen zijn er eigenlijk nauwelijks meer, want er zijn al dermate veel lekken geweest, al dan niet bewust, dat de details al genoegzaam bekend zijn. We zetten in dit artikel echter voor de zekerheid nog even alle officiële specificaties op een rijtje voor je.

In het algemeen volgt de Galaxy Note 8 het design van de eerder dit jaar uitgebrachte Galaxy S8. Dit betekent dus het Infinity Display met de gebogen randen en de resolutie van 2960×1440 pixels. Ook de Note 8 is dus langwerpiger dan je voorheen van smartphones gewend was. De diagonaal van het scherm is met 6,3 inch enorm. In de praktijk voelt dit op basis van onze ervaringen met de S8 minder groot aan. Dit komt door de aflopende randen en de langwerpige vormgeving.

S Pen

Kenmerkend voor de Galaxy Note-serie van Samsung is natuurlijk de S Pen. Zoals gebruikelijk bij een nieuw toestel, wordt ook hier weer de claim gedaan dat de stylus (die gebruikmaakt van Wacom-technologie) sterk verbeterd is. De punt is nog fijner gemaakt en de drukgevoeligheid nog verder verbeterd, volgens Samsung.

Met de S Pen en de Note 8 kun je enkele nieuwe dingen doen. Zo is het mogelijk om via Live Message animaties en tekeningen te delen in GIF-vorm. Voorwaarde is wel dat het platform dat je gebruikt GIFs ondersteunt natuurlijk. Net zoals het geval was op de Galaxy Tab S3, kun je ook op de Note 8 aantekeningen maken op de het scherm als het uitstaat (met het Always On Display ingeschakeld). Volgens Samsung maakt dit de S Pen ook erg geschikt voor zakelijk gebruik. Met S Pen Translate kun je zowel losse woorden als complete zinnen vertalen in 71 talen. Ook vreemde valuta kun je omrekenen met behulp van de S Pen.

Dubbele camera

Een ander opvallend onderdeel van de Galaxy Note 8 zijn de camera’s. Achterop zitten er twee, elk met een sensorresolutie van 12 MP. Deze Dual Pixel-sensoren lijken dezelfde te zijn als die in de S8, Note 7 en S7 zitten. Een van de twee camera’s wordt aangeduid als de groothoeklens, de andere als de telelens. Beide beschikken over optische beeldstabilisatie. De ‘hoofdcamera’ van de twee heeft een diafragma van f/1.7, de ondersteunende is met f/2.4 beduidend minder lichtsterk. Dit is dus ook duidelijk weer een array van camera’s die elkaar moeten versterken. In dat opzicht volgt Samsung de rest van de markt. In de telelens is ook nog 2x optische zoom aangebracht, iets wat de iPhone 7 Plus ook al had overigens. De digitale zoom van die camera is met 10x wel groter dan bij het toestel van Apple.

Aan de voorkant is een eveneens zeer lichtsterke camera geplaatst (f/1.7). Deze heeft een sensorresolutie van 8 MP, maar moet het zonder optische beeldstabilisatie stellen.

Processor

Als het gaat om de processor, heeft Samsung er zoals gebruikelijk voor gekozen om voor het grootste gedeelte van de wereld een in eigen huis ontwikkelde Exynos-SoC te gebruiken. Het is in dit geval de Exynos 8895. Voor sommige regio’s, waaronder de VS, wordt gekozen voor een Snapdragon 835. In dit opzicht is er dus niets veranderd ten opzichte van de Galaxy S8.

Qua productieproces zijn de twee chips aan elkaar gewaagd. Ze zijn beide gebakken op een 10nm-procedé. Ook beschikken ze beide over acht cores, waarbij er kleine verschillen zijn in de kloksnelheden van de langzame en snelle cores onderling. De Note 8 wordt verder geleverd met 6 GB LPDDR4-geheugen en een opslagcapaciteit van 64, 128 of 256 GB. Er komt ook een dual-sim variant van dit toestel beschikbaar, maar die zal zoals gebruikelijk niet naar onze regionen komen. Wel heb je bij alle versies de mogelijkheid om de opslagcapaciteit uit te breiden middels microSD. Hou er hierbij rekening mee dat Samsung geen ondersteuning biedt voor Adoptable Storage van Android. Je kunt de capaciteit van het microSD-kaartje dus niet aansturen als ware het interne opslag.

En verder

Kijken we naar de overige specificaties, dan zien we dat alle gebruikelijke draadloze aansluitmogelijkheden erop zitten. Dual-band wifi met 802.11ac-ondersteuning (2×2), Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC en de nodige locatiediensten. Je kunt de accu, die een capaciteit heeft van 3300 mAh snel opladen via het kabeltje, maar er is ook ondersteuning voor de twee grootste draadloze laadstandaarden, WPC en PMA.

Het geheel draait op Android 7.1.1 op het moment van launch. Een update naar Android’s nieuwste versie (Oreo) komt er ongetwijfeld ook aan, al is het natuurlijk altijd even afwachten hoe lang dat op zich laat wachten.

Voor het ontgrendelen kun je net zoals op eerdere toestellen van Samsung wederom je vingerafdruk gebruiken, waarvoor de lezer weer op de achterkant is aangebracht. Daarnaast zijn uiteraard ook de irisscanner en de gezichtsherkenning van de partij.

Het toestel is verder nog IP68-gecertificeerd en is evenals de Galaxy S8 te gebruiken in combinatie met het DeX-dock. Zet de Note 8 in dat dock en je vanaf je telefoon op een aangesloten grote monitor werken. Tot slot is ook Bixby weer geïntegreerd. Dat heeft op de Galaxy S8 eigenlijk nog maar weinig zin gehad vanwege allerlei vertragingen en andere problemen. Vandaag werd overigens niet geheel toevallig bekend dat Samsung zo’n 200 talen heeft toegevoegd aan deze dienst. Dat begint dus ook ergens op te lijken.

De accu deugt echt!

Uiteraard is er Samsung veel aan gelegen om het drama van vorig jaar bij de Note 7 niet te herhalen. Vandaar ook dat er nu in het persbericht nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de kwaliteit van de accu:

“De batterij van de Galaxy Note8 heeft Samsungs 8-Point Battery Safety Check ondergaan. Dit is de strengste batterijtest in de industrie.”

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Note8 is vanaf 15 september in Nederland beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 999 euro De eerste modellen verschijnen in de kleuren Midnight Black en Maple Gold. Als je van 23 augustus tot 14 september een pre-order plaatst voor de Galaxy Note 8 krijg je er een gratis DeX-dock bij.

Update: nu met officiële foto’s van Samsung