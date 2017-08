Toshiba toch weer in gesprek met Western Digital rond overname chipafdeling

Business

Het Japanse Toshiba Corp is al maanden bezig met de verkoop van zijn chipafdeling. Nu gesprekken met een Japans consortium stil lijken te liggen, wendt Toshiba zich tot Western Digital in een poging er toch gezamenlijk uit te komen. De verkoop van de chipafdeling is nodig voor Toshiba om verliezen uit zijn Amerikaanse nucleaire activiteiten te compenseren.

Afgelopen juni voerde Toshiba nog uitgebreide overnamegesprekken met een consortium dat bestaat uit onder meer een aantal door de Japanse overheid gesteunde investeringsfondsen. Western Digital was het daar echter niet mee eens en besloot Toshiba voor de rechter te slepen. Aangezien Western Digital een aandeel van vijftig procent heeft in de chipafdeling, was dat van mening medezeggenschap te hebben over een eventuele overname van het aandeel van Toshiba.

Die rechtszaak schrok het Japanse consortium af, dat daarop van Toshiba eiste dat de ruzie met Western Digital eerst bijgelegd zou worden, alvorens de gesprekken over een overname verder konden gaan. Ondertussen voert Toshiba volgens persbureau Reuters gesprekken met een ander consortium, waar Western Digital zelf deel van uitmaakt.

Dat Amerikaanse bedrijf, dat zijn aandeel in de chipafdeling verwierf nadat het SanDisk overnam, heeft 18 miljard dollar over voor de overname. Het wil daarvoor een alliantie vormen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR & Co en de twee Japanse overheidsfondsen die deel uitmaakten van het consortium waar Toshiba eerder gesprekken mee voerde. Western Digital zou een extra aandeel van 15 procent in de chipafdeling krijgen als de overname doorgaat.

Snelle afronding

Toshiba wil de verkoop voor het eind van het fiscale jaar in maart afronden. Op die manier kan het bedrijf voorkomen dat het een tweede jaar op rij negatieve cijfers moet melden. Mocht dat niet lukken, zo het kunnen dat het bedrijf van de Tokyo Stock Echange gehaald wordt en dat wil het natuurlijk niet.

Er zal veel druk achter de gesprekken met de alliantie van Western Digital zitten. Toshiba wil ze naar het schijnt voor het einde van de maand nog afronden, zodat het vervolgens met de Japanse overheid in gesprek kan. Die gesprekken zouden tot zes maanden in beslag kunnen nemen.

Dat laatste is ook nog potentieel interessant, want de Japanse overheid heeft steevast te kennen gegeven dat de chipafdeling van Toshiba in Japanse handen moet blijven. Wellicht dat een alliantie tussen Western Digital en die twee Japanse overheidsfondsen genoeg is om de regering overstag te laten gaan.

Bronnen van Reuters stellen overigens dat het nog de vraag is of de gesprekken daadwerkelijk ergens toe leiden. Managers van Toshiba gaan ze naar het schijnt wantrouwend in, wegens de manier waarop Western Digital de afgelopen maanden omging met de mogelijke verkoop.