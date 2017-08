IBM maakt zijn blockchain-technologie beschikbaar voor de voedselindustrie

Business

IBM gaat samenwerken met tien bedrijven in de voedsel- en drankindustrie. Binnen de samenwerking wordt het Blockchain Platform van IBM beschikbaar gemaakt, zodat de bedrijven betere registers bij kunnen houden. Wellicht dat de voedselveiligheid zo groter kan worden.

IBM zet zijn Blockchain Platform in bij een samenwerking met de concerns Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever en Walmart. Gezamenlijk willen ze voedsel beter traceerbaar maken en daardoor de voedselveiligheid vergroten.

Blockchain zal gebruikt worden om de bewegingen van voedsel in de productie- en leveringsketen vast te leggen. Op die manier kan men beter zien waar ziektes voorkomen en is de verdere verspreiding daarvan te voorkomen doordat er eerder ingegrepen kan worden. Blockchain maakt namelijk mogelijk dat alle bewegingen betrouwbaar en accuraat vastgelegd kunnen worden.

Fipronil-schandaal

Zo zou wellicht voorkomen kunnen worden dat het fipronil-schandaal, dat de Nederlandse eiermarkt op dit moment in zijn greep heeft, zo wijdverspreid raakt. De afgelopen weken werden niet alleen miljoenen Nederlandse eieren uit de schappen gehaald, maar ook koekjes en andere producten gemaakt met eieren.

Problematisch is dat er geleidelijk nieuwe producten gevonden worden waar mogelijk grote hoeveelheden van het gif in zitten. Die problemen opsporen wordt wellicht makkelijker als er de sector blockchain-technologie in gebruik neemt. Zo kan immers de precieze beweging van elk product gevolgd worden.

Voorsprong IBM

Momenteel heeft IBM een flinke voorsprong op de concurrentie als het aankomt op blockchain. Het bedrijf probeert daar nu een groep partners rond te bouwen, waar de samenwerking met de voedselindustrie een stap in is. Ook nodigde het bedrijf universiteiten uit om mee te werken aan onderzoek naar mogelijke toepassingen van blockchain en de verdere ontwikkeling daarvan.

“IBM wil zijn voorsprong op het gebied van blockchain verzilveren, door zijn consumentenbasis en het bereik van de IBM Cloud te gebruiken,” vertelt Peter Roe, onderzoeksdirecteur van de firma TechMarketView tegenover CloudPro. “Andere bedrijven zullen competitief aanbod ontwikkelen, maar de aanpak van IBM en het marktstimulerende initiatief betekent dat veel aspirerend blockchainproviders en gebruikers zich tot IBM zullen wenden voor leiderschap.”