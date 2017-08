‘Google presenteert Pixel 2 op 5 oktober’

Mobile

Google lijkt zich voor te bereiden op de lancering van de Pixel 2 en Pixel 2 XL. De afgelopen tijd komen er langzaamaan nieuwe berichten naar buiten rond de smartphones en vandaag stelt Evan Blass, die bekend staat om zijn correcte lekken rond telefoons, dat de twee toestellen op 5 oktober gepresenteerd worden. Ook had hij nieuwe details over de telefoon.

Blass plaatste op Twitter een bericht waarin hij stelt dat Google de tweede generatie van de Pixel-telefoons begin oktober onthult. Hij schrijft ook dat de telefoons zullen draaien op een verbeterde Qualcomm Snapdragon 836-processor, waar HTC kortgeleden ook al naar hintte in zijn FCC-registratie.

Gelekte specificaties

De afgelopen tijd kwamen er veel verhalen naar buiten rond de specificaties van de Google-telefoons. Naar het schijnt worden ze gemaakt door HTC, en zal dat bedrijf de knijptechnologie die het in de U11 introduceerde, ook in de Pixel-telefoons inbouwen. Google zou verder telefoons zonder dubbele camera uitbrengen, waar dat de afgelopen tijd juist de trend is in de smartphone-industrie.

Wel zou Google net als bijvoorbeeld Apple met de iPhone 7, besloten hebben om geen koptelefooningang meer in te bouwen. Zo kunnen de toestellen dunner gemaakt worden. De Pixel-opvolgers schijnen een schermresolutie van 1440p te hebben en beschikken over 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslaggeheugen. Ook schijnen de schermranden behoorlijk dun te worden, al laat Google aan de boven- en onderkant wel flink wat ruimte over.

Zeker is ook dat de Google-telefoons zullen draaien op het afgelopen maandag gepresenteerde Android Oreo. Ben je benieuwd welke smartphones nog meer voorzien worden van dat besturingssysteem? Lees dan hier onze special.