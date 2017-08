Skyhigh Networks brengt cloud security naar Cisco Spark

Security

Skyhigh Networks brengt zijn veiligheidsdiensten naar Cisco Spark. Op die manier wordt de dataveiligheid voor gebruikers van het platform vergroot. De samenwerking tussen de twee bedrijven maakt een aantal extra functionaliteiten mogelijk, die de security binnen Cisco Spark makkelijker maken.

Skyhigh Networks brengt straks vier diensten naar de Cisco Spark Control Hub. Systeemadministrators krijgen toegang tot tools voor de preventie van dataverlies, extra mogelijkheden voor het monitoren van activiteiten en het beheren van toegangsrechten en bescherming tegen bedreigingen. Op die manier kunnen klanten van Cisco Spark beter voldoen aan compliance-eisen.

“Met Cisco Spark hebben IT-teams toegang tot een krachtig samenwerkingsplatform waar werknemers van houden,” vertelt Jens Meggers algemeen manager van de cloudafdeling van Cisco tegenover de site CloudPro. “We kijken ernaar uit om samen te werken met Skyhigh Networks om bedrijven ervan te verzekeren dat ze gevoelige data kunnen beveiligen op het Cisco Spark platform, en ook hun beleid goed kunnen uitvoeren. Bedrijven die Cisco Spark en Skyhigh gebruiken, krijgen het beste van twee werelden: geweldige gebruikservaringen en security.”

Security naar de cloud

Skyhigh binnen Cisco Spark stelt de IT-afdeling ertoe in staat hun bestaande veiligheidsbeleid naar het cloudplatform uit te breiden. Data die naar Cisco Spark geüpload wordt, kan gecontroleerd worden op eventuele malware en ook direct verwijderd worden. Systeemadmins kunnen tegelijk de activiteit van gebruikers volgen en identificeren of een specifieke gebruiker zijn toegang tot Cisco Spark misbruikt. Toegang kan die gebruikers dan ook direct ontzegd worden.

De integratie met Skyhigh is beschikbaar op de web-based versie van Cisco Spark, maar ook voor de Android, iOS en desktop apps. Admins kunnen op alle platformen beleid invoeren gebaseerd op het apparaat, de data en locatie van een gebruiker.

“Skyhigh staat IT- en beveiligingsteams toe security en compliance toe te passen over al hun SaaS, PaaS en IaaS applicaties, waaronder Cisco Spark. We zijn enthousiast om met nog een industrieleidende cloudoplossing te integreren en bedrijfsgegevens te kunnen beschermen, maar werknemers tegelijk de vrijheid geven om clouddiensten die productiviteit en samenwerking stimuleren te gebruiken.”