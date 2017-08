Samsung-assistent Bixby krijgt integratie met Spotify

Consumer

Samsung heeft bekend gemaakt dat gebruikers van zijn digitale assistent Bixby binnenkort ook hun stem kunnen gebruiken om muziek af te spelen via Spotify. De functie werd gisteren door Jonathan Wong, directeur van productmarketing, onthuld tijdens de onthulling van de Samsung Galaxy Note 8.

Daarmee laat Samsung weer een nieuwe functie zien voor zijn digitale assistent. De uitgesproken intentie is dat Bixby een centrale hub wordt voor gebruikers van alle soorten apparaten. Het potentieel is er in elk geval wel, gezien de manier waarop de assistent werkt.

Bixby werkt namelijk op drie manieren: middels stemcontrole, een systeem dat via de camera van een apparaat objecten kan herkennen en een menu dat items als het weer en het laatste nieuws laat zien op basis van de interesses van een gebruiker.

Beschikbaarheid Bixby

Samsung maakte gisteren nog bekend dat Bixby in meer dan 200 landen beschikbaar is. Voorlopig is dat alleen in twee talen: Zuid-Koreaans en Amerikaans-Engels. De assistent leert nog andere talen kennen, maar daarvoor is veel input nodig, waar Samsung dus hard aan werkt. De software van Bixby is zo gebouwd dat deze leert naarmate er meer opdrachten gegeven worden en daar is Samsung dus vooral mee bezig.

Het is niet zeker aan welke talen op dit moment gewerkt wordt, maar in lijn der verwachtingen liggen talen als Brits-Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Beschikbaarheid in het Nederlands zal vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten, simpelweg omdat er niet zoveel mensen zijn die onze taal gebruiken.

Bixby zal overigens steeds meer mogelijkheden krijgen en ook steeds ingewikkeldere opdrachten uit kunnen voeren. Volgens Samsung ‘begrijpt’ de assistent al meerdere taakomschrijvingen tegelijk. Een voorbeeld dat het Zuid-Koreaanse bedrijf gaf, ligt in een opdracht als “send the picture just taken to mom”. Dat soort functies maken Bixby in elk geval wel interessant.