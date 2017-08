HP Inc. blijft goede cijfers schrijven: 10 procent omzetgroei in Q3

Business

HP Inc. (vanaf nu HP) blijft het goed doen. Na een goed tweede kwartaal, meldde het bedrijf gisteren wederom fraaie cijfers voor het derde kwartaal. In totaal is de omzet met 10 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat heeft HP middels een persbericht laten weten.

De cijfers worden door HP netjes onderverdeeld in de twee categorieën waarin het bedrijf actief is, printing en personal systems. Met name de groei ten opzichte van vorig jaar bij personal systems (lees: laptops en andere soorten pc’s) valt op. Hier ligt de omzet liefst 12 procent hoger, ondanks het feit dat die markt nog altijd aan het krimpen is. Het lijkt er dus op dat het gat tussen HP en Lenovo (van wie HP recent de titel ‘grootste pc-fabrikant’ weer overnam) groter aan het worden is. Zeker ook als je bedenkt dat de cijfers bij de Chinese concurrent juist behoorlijk tegenvielen afgelopen kwartaal. Kennelijk hebben de nieuwe modellen die HP het afgelopen jaar heeft geïntroduceerd de juiste snaar geraakt bij de zakelijke klanten en de consumenten.

Binnen de categorie personal systems is er overigens wel een onderscheid te maken tussen de verschillende typen pc. In aantallen was er in totaal een stijging te zien van 7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt geheel op conto van de laptops/notebooks/hybride modellen. Daarvan is het aantal units met 12 procent gestegen. Desktops noteerden juist rode cijfers: 3 procent minder.

Bron; HP Q3 Earnings Presentation.

Printing

De andere tak van HP – printing – laat eveneens een gezonde groei zien ten opzichte van vorig jaar. Hij is weliswaar met 6 procent niet zo groot als die van personal systems, de bijdrage aan de totale omzet van het bedrijf is juist harder gestegen. Dit zou voor een deel kunnen komen door de grote aankondiging op A3-vlak die HP eerder dit jaar heeft gedaan. Dat was een segment waar men nog niet echt in aanwezig was. Daar valt dus nog het nodige aan marktaandeel te winnen.