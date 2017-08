Synology maakt Surveillance Station 8.1 officieel

Networking

Gebruik je een Synology Surveillance Station om de beelden van de ip-camera’s die je bedrijf in de gaten te houden te bekijken? Dan kun je vanaf nu overstappen op versie 8.1 van dit pakket. De bèta, die al geruime tijd beschikbaar is, wordt nu omgezet in een definitieve release. In dit artikel zetten we de nieuwe features voor je op een rijtje.

In het algemeen zijn de updates in Surveillance Station 8.1 gericht op de zakelijke gebruiker. Zo is het vanaf deze versie mogelijk om opnames ook op afstand te archiveren. Heb je bijvoorbeeld een Synology-NAS met een beperkte capaciteit op een klein kantoor staan, dan kun je de opnames nu naar een apparaat elders wegschrijven. Uiteraard kun je instellen wanneer dit archiveren plaats moet vinden, om het netwerk niet onnodig te belasten.

Verder meldt Synology dat er integratie met zowel kassasystemen als intercomsystemen mogelijk is vanaf Surveillance Station 8.1. Het eerste maakt het mogelijk om transacties te controleren met behulp van video. Met de tweede integratie kun je bijvoorbeeld ook de opnames van deurbellen met camera naar de NAS wegschrijven.

Prestaties

Op het gebied van prestaties is de ondersteuning van HTML5 zonder twijfel een belangrijke stap vooruit. Je hoeft nu niet meer te pielen met plugins of verplicht met Internet Explorer aan de slag om de beelden te kunnen bekijken. Je kunt nu gewoon ook in Chrome en zonder plugins aan de slag.

Gebruik je de Windows-versie van de Surveillance Station Client, dan krijg je nu ook de mogelijkheid om GPU-versnelling in te schakelen. Dit moet het CPU-gebruik aanzienlijk terugdringen en de gebruikservaring uiteindelijk ten goede komen.

Voor thuisgebruikers heeft Synology tot slot nog de Thuismodus toegevoegd. Al dan niet door middel van geofencing kun je vanaf de nieuwste versie van Surveillance Station wisselen tussen beveiligingsmodi. Dit koppel je aan zaken zoals opnameschema’s, notificatie-instellingen en andere profielen.

Beschikbaarheid

Surveillance Station 8.1 kan gratis worden gedownload voor DiskStation Manager in Package Center en is compatibel met Synology DiskStation, RackStation en NVR-modellen met minimaal DSM 6.0.

De volgende modellen worden ondersteund:

18 series : DS418j

: DS418j 17 series : FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS217, DS3617xs, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517

: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS217, DS3617xs, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517 16 series : RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, RS816, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS416slim, DS416j, DS416, DS216+II, DS216+, DS216play, DS216se, DS216j, DS216, DS116, NVR216

: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, RS816, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS416slim, DS416j, DS416, DS216+II, DS216+, DS216play, DS216se, DS216j, DS216, DS116, NVR216 15 series : RS815+, RS815RP+, RS815, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115j, DS115

: RS815+, RS815RP+, RS815, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115j, DS115 14 series : RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+, RS814, RS214, DS414slim, DS414j, DS414, DS214+, DS214play, DS214se, DS214, DS114, EDS14

: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+, RS814, RS214, DS414slim, DS414j, DS414, DS214+, DS214play, DS214se, DS214, DS114, EDS14 13 series : RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS413j, DS413, DS213+, DS213j, DS213air, DS213

: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS413j, DS413, DS213+, DS213j, DS213air, DS213 12 series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, RS812, RS212, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS412+, DS212+, DS212j, DS212, DS112+, DS112j, DS112

: RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, RS812, RS212, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS412+, DS212+, DS212j, DS212, DS112+, DS112j, DS112 11 series: RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS411+II, DS411+, DS411slim, DS411j, DS411, DS211+, DS211j, DS211, DS111

