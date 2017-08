‘iPhone 8 kost bij lancering 999 dollar’

Mobile

Apple brengt dit jaar naar verwachting drie nieuwe iPhones uit. Het gaan om een update van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus en een nieuw ontworpen iPhone 8. Over de prijs van dat laatste toestel horen we uiteenlopende verhalen. Nu lijkt het erop dat we weten hoe duur het toestel ongeveer wordt.

Anonieme bronnen van The New York Times binnen Apple wilden op voorwaarde van anonimiteit wel praten over de prijs van de smartphone. De OLED-variant zou 999 dollar gaan kosten straks, ongeveer 350 dollar meer dan een ‘normale’ iPhone op dit moment kost. Naar het schijnt gaat het om de goedkoopste variant, en zou de duurste iPhone zomaar eens 1.200 dollar kunnen kosten.

Hoe vertaalt zich dat naar euro’s?

Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe dat bedrag zich dan naar euro’s zou vertalen. De iPhone 7 met 32 GB aan opslaggeheugen kost in de Verenigde Staten op dit moment 649 dollar, koop je ‘m hier in Nederland, betaal je voor dat toestel 709 euro. De iPhone 7 Plus kost 769 dollar en kost hier 889 euro.

Kortom: het verschil is behoorlijk groot tussen wat je in de Verenigde Staten en wat je in Nederland voor een iPhone betaalt. De kans lijkt dan ook groot dat, als de iPhone 8 in de Verenigde Staten 999 dollar kost, die hier in Nederland zo’n 1200 euro zal kosten. Zeker is dat natuurlijk niet, dat krijgen we pas bevestigd als het toestel straks uitgebracht wordt.

iPhone 8

De voorkant van de iPhone 8 zal volgens de geruchten vrijwel geheel bedekt worden met het scherm. Het gaat om een OLED-display, dat aan de bovenkant van het scherm een soort uitsparing heeft. Daar bevindt zich onder meer een infraroodcamera en een reguliere selfiecamera, evenals een speaker. Middels die camera’s kan de iPhone 8 het gezicht van de gebruiker herkennen en zo ontgrendeld worden. Naar het schijnt kan de iPhone 8 ook draadloos opgeladen worden.

De iPhone 8 en de twee 7-opvolgers zouden op 12 september onthuld worden.