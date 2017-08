Microsoft stopt met gedwongen downloads voor updates

Apps & Software

Microsoft zal geen downloads meer opdringen aan consumenten, zoals het dat deed toen Windows 10 net uitkwam. Tussen 2015 en 2016 bood Microsoft mensen een gratis update naar het systeem, maar zette het daartoe zonder hun toestemming te krijgen, 6 GB aan data op hun harde schijf. Een eenvoudige manier om daar van af te zien was er niet.

Precies dat leidde volgens ZDNet tot een aantal rechtszaken in de Verenigde Staten, maar ook in Duitsland. De reden: Windows-gebruikers waren simpelweg niet blij met het feit dat Microsoft een update opdrong en tegelijk zonder toestemming flink wat gegevens op hun harde schijf zette. De zaak zou in Duitsland binnenkort beginnen, maar daar heeft men nu van afgezien.

Microsoft heeft namelijk aangegeven te zullen stoppen met het zomaar plaatsen van gegevens op iemands computer. Het bedrijf is nu “verplicht te vermijden installatiegegevens voor nieuwe besturingssystemen op de harde schijf van Windows-gebruikers te plaatsen als het daar geen toestemming voor heeft.”

Natuurlijk is Microsoft al lange tijd geleden gestopt met het gratis aanbieden van Windows 10. Het bedrijf vraagt daar nu geld voor en plaats dus ook niet zomaar meer installatiebestanden op de harde schijf van consumenten. Daarnaast gebruikt het bedrijf tegenwoordig een nieuw update-systeem dat ook lichter is.

Dat is het Unified Update Platform (UUP) dat het formaat van updates flink omlaag brengt, door enkel de bits te versturen die sinds de laatste update toegevoegd zijn. Maar daar komt ook bij dat Microsoft van plan is Windows 10 de komende jaren geleidelijk aan te verbeteren, dus een update hoeft niet meer uitgebracht te worden zoals dat tot nu toe gebeurde.

Windows 10 zal bijvoorbeeld in de herfst voorzien worden van een nieuwe grote update, maar geen compleet nieuw besturingssysteem. In die zin is het dan ook niet heel ingewikkeld voor het bedrijf om zich aan zijn belofte te houden.