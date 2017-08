Google Cloud Platform wordt opgesplitst in twee niveaus

Networking

Google Cloud heeft besloten zijn dienstverlening om te gooien. Het bedrijf zegt als eerste grote publieke clouddienst een gelaagde dienst aan te bieden. Dat houdt in dat gebruikers voortaan kunnen kiezen tussen een Premium en een Standard Tier. Elk met een eigen prijs en eigen prestatieniveau.

Dat is vandaag bekend gemaakt in een blogpost. Urs Hölzle, SVP van technische infrastructuur bij Google, legt het als volgt uit: “Je kunt dezelfde infrastructuur gebruiken met de Premium Tier. Maar in sommige gevallen, heb je wellicht voorkeur voor een goedkoper alternatief dat iets minder presteert. Met de Network Service Tiers, kan je het netwerk kiezen dat het best bij jou past, en bij elke applicatie die je maakt.”

Het belangrijkste verschil tussen de twee diensten, is de manier waarop het internetverkeer geregeld wordt. Bij de Premium Tier wordt gebruik gemaakt van het Google Network. Dat is relatief snel, vooral vergeleken met het publieke internet waar de Standard Tier gebruik van maakt.

Daarnaast maakt inkomend verkeer alleen gebruik van het Google Network, als het uit de regio waar het Google Cloud Platform van een gebruiker zich bevindt komt. Als het verkeer niet uit die regio komt, zal de communicatie ook op dit vlak via het publieke internet lopen.

Wat de kosten betreft, kost het uitgaand verkeer voor zowel Noord-Amerika als Europa 24 tot 33 procent minder in de Standard Tier. Binnenkomend verkeer is gratis voor beide niveaus. Google gebruikt overigens twee verschillende manieren om kosten te berekenen, afhankelijk van het niveau dat je kiest.

Ga je voor de Premium Tier, worden de bron van het verkeer en de bestemming gebruikt om de kosten te berekenen. In het geval van de Standard Tier, wordt de prijs bepaald op basis van de locatie van de bron. De precieze berekeningsmethode kan je vinden door deze link te volgen.