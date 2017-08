‘iPhone 8 kan alleen langzaam draadloos laden’

Mobile

De iPhone 8 zal in september onthuld worden. Naar verwachting brengt Apple voor het eerst in jaren een nieuw ontwerp naar zijn smartphones, maar daarnaast ook een aantal interne vernieuwingen. Zo zou de iPhone 8 ontgrendeld kunnen worden middels gezichtsherkenning. Maar ook kan het apparaat naar het schijnt draadloos opgeladen worden. Die functie schijnt niet heel snel te gaan werken.

De site The Next Web sprak met twee verschillende bronnen binnen Apple. Die stellen dat de iPhone 8 inderdaad met een draadloze laadfunctie komt. Een van die bronnen is Allen Fung, manager van accessoirefabrikant RAVPower. Hij vertelde het volgende aan de site:

“Onze bronnen vertellen ons dat er in de volgende iPhones speciale technologie ingebouwd wordt voor draadloos laden. Onze draadloze lader zal de volgende iPhones op volle snelheid opladen, en er ook toe in staat zijn andere mobiele apparaten draadloos op te laden.”

Maar, hoe snel werkt die draadloze laadfunctie? Daarover had de Japanse technologieblog MacOtakara slecht nieuws voor de Apple-fan. Volgens de site zal de iPhone 8 gebruik maken van de Qi-standaard voor draadloos laden. Die wordt veel gebruikt in de smartphone-industrie en dat hadden we ook al verwacht bij de nieuwe iPhone, aangezien Apple eerder dit jaar lid werd van de Qi-groep.

De site MacOtakara stelt echter dat de iPhone 8 draadloos laden met 7,5W (5V/1,5A) ondersteunt. Daardoor zou de telefoon niet zo snel opgeladen kunnen worden als de nieuwste Qi-standaard ondersteunt. Zo kunnen bepaalde Qi-apparaten al met 15W draadloos opgeladen worden. Voor mensen die hun smartphone snel én draadloos willen opladen, is dat geen goed nieuws, maar mensen die hun toestel ’s nachts willen laden, kunnen gerust zijn. Ook meldt MacOtakara dat de iPhone 8 enkel opgeladen kan worden met door Apple gecertificeerde accessoires. Dus zal niet elke Qi-accessoire de iPhone van stroom kunnen voorzien. Heel verrassend is dat, gezien de geschiedenis van Apple, niet.

De iPhone 8 wordt naar het schijnt op 12 september onthuld.