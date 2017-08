‘KPN heeft interesse in overname Fox-IT’

Business

Het gerucht gaat dat KPN interesse heeft in een overname van Fox-IT. Dat bedrijf specialiseert zich in de ontwikkeling van digitale beveiliging. De expertise van Fox-IT op dat gebied zou dan als aanvulling op het digitale beveiligingsaanbod van KPN gezien worden.

Dat meldt dagblad De Telegraaf op basis van bronnen binnen het bedrijf. De krant schrijft dat KPN interesse heeft, maar nog geen specifiek bod heeft gedaan. Er is ook nog geen contact geweest met de NCC Group – de huidige Britse eigenaar van Fox-IT – over de mogelijke overname. Het zou dus nog een tijdje kunnen duren voordat een eventuele overname afgerond is.

Digitale beveiliging KPN

KPN is druk bezig met het opbouwen van een flink portfolio van digitale beveiligingsproducten. Daarvoor neemt het in rap tempo hackers aan, maar neemt het ook bedrijven over. Zo schrijft RTL Z dat KPN kortgeleden nog het beveiligingsbedrijf DearBytes overnam. Dat richt zich onder meer op het bieden van bescherming tegen malware, ransomware en virussen.

De gedachte van KPN is niet alleen om zijn eigen netwerken beter te kunnen beschermen, maar ook om zijn zakelijke klanten veilig te houden. De bedoeling zou zijn om middels de overname van Fox-IT het portfolio verder uit te breiden en verdiepen.

Inlichtingendienst & Britten

Fox-IT is een van de grootste beveiligingsbedrijven van Nederland. Het bedrijf werd in 2015 voor 135 miljoen euro overgenomen door de Britse NCC Group. Dat was voor de Nederlandse overheid niet helemaal naar tevredenheid: een aantal overheidsdiensten zijn namelijk afhankelijk van Fox-IT voor de beveiliging.

Onder meer de inlichtingendienst AIVD is afhankelijk van Fox-IT. Om die reden opende de Nederlandse overheid twee jaar geleden een onderzoek naar de mogelijke banden van de NCC Group met de Britse geheime dienst, de GHCQ. Ook eiste de regering meer zeggenschap over bepaalde afdelingen van Fox-IT, waaronder de bedrijfstak die zich met cryptografie bezighoudt.