Chrome-team werkt aan manier om van specifieke sites audio te dempen

Een van de grootste frustraties bij het internetten is het automatisch afspelen van video’s. Vaak gaat dat gepaard met audio en dat is frustrerend als je ondertussen met andere dingen bezig bent en daar helemaal niet om gevraagd hebt. De ontwikkelaars van Google Chrome werken nu aan een manier om de audio van websites die automatisch video’s afspelen te dempen.

Dat maakte Chrome-ontwikkelaar François Beaufort vandaag bekend in een bericht op Google+. “Het Chrome-team experimenteert nu met een instelling om websites te dempen en dat ongedaan te maken, op de pagina zelf.” De functie kan nu al uitgeprobeerd worden binnen het Chrome Canary-programma, waar het team nieuwe functies uitprobeert.

De functie werkt door te klikken op het instellingenmenu van een website. De knop daarvoor bevindt zich direct naast de URL, waar gewoonlijk staat of een site betrouwbaar is of niet. Klik je daarop, krijg je een uitgebreid menu te zien, waar zich in het proefprogramma ook een geluidsoptie onder bevindt. Dat ziet er dan als volgt uit.

Mocht de functie naar Chrome komen, betekent dat, dat video’s nog altijd automatisch afgespeeld worden. Maar dan hoor je in elk geval geen geluid als dat het geval is. Apple werkt ook aan een soortgelijke oplossing voor video’s die automatisch afgespeeld worden, want met macOS High Sierra komt dat bedrijf met een functie die voorkomt dat het nog kan.