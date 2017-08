Dell presenteert de Visor, zijn eerste VR-headset

Hardware

Het tijdperk van virtual reality is definitief aangebroken. Het platform dat ooit als niche gezien werd, trekt steeds grotere spelers. Playstation, HTC en Oculus hebben allemaal al eigen headsets op de markt. Maar ook andere bedrijven bouwen aan hun eigen VR-headsets. Zo ook Dell, dat nu de Dell Visor heeft aangekondigd.

Het bedrijf lanceert zijn VR-headset in het kader van het Windows Mixed Reality platform van Microsoft en noemt die headset de Dell Visor. Details zijn schaars, al weten we wel dat de headset voorzien is van lcd-panelen met resolutie van 1440×1440 pixels. Veel meer is er over de specificaties niet bekend.

Wat het design betreft, heeft het apparaat nog wel iets weg van de Playstation VR headset. De gebruiker plaatst een soort band om zijn hoofd en aan de voorkant daarvan rusten de twee schermen. Een kabel die gegevens doorzet, loopt via de hoofdband naar achteren en vervolgens naar de computer die de VR-wereld genereert. Handig is dat de schermen ook naar achteren geklapt kunnen worden. De gebruiker hoeft de headset dus niet helemaal af te zetten om even gauw iets te zoeken in de echte wereld.

De Visor zou in de loop van oktober gelanceerd worden, en zal volgende maand al te bestellen zijn. De headset kost 349 dollar en een set van controllers kost nog eens 100 dollar.

Windows Mixed Reality

Microsoft lanceerde in mei het Windows Mixed Reality platform. Daarmee wil de hardware- en softwaremaker augmented en virtual reality zo goedkoop mogelijk aan de man brengen. De betaalbare headsets moeten eenvoudige instappers zijn, waar geen externe sensoren voor nodig zijn.

De eerste van die headsets werden in mei door Microsoft en Acer gepresenteerd. Begin augustus volgden daarnaast headsets van Acer en HP, die over soortgelijke eigenschappen beschikken als de Dell Visor lijkt te hebben, waaronder die resolutie van 1440×1440 pixels. Wellicht dat de komende week, met de IFA, meer van dit soort headsets brengt.