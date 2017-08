Foutje Google legt per ongeluk internet plat in Japan

Business

Afgelopen week verloor half Japan korte tijd zijn internettoegang door een foutje van Google. De zoekgigant spoorde het foutje binnen een paar minuten op, maar het gevolg was dat het internet urenlang extreem langzaam was. De impact van de fout is zo groot, dat het Japanse ministerie van binnenlandse zaken er nu officieel onderzoek naar doet.

Een woordvoerder van Google bevestigde de fout tegenover de Japanse krant The Asahi Shimbun. “We stuurden verkeerde informatie het netwerk op en als gevolg daarvan, kwamen er problemen voor. We corrigeerden de informatie binnen acht minuten. We bieden onze excuses aan voor het ongemak,” aldus de woordvoerder. Ook laat het bedrijf weten stappen te ondernemen om te voorkomen dat zoiets in de toekomst nog eens kan voorkomen.

De problemen begonnen op 25 augustus rond half een ’s nachts. Google stuurde volgens de site Bgpmon een verkeerde bgp announcement het netwerk op. Het bgp-protocol wordt gebruikt om het verkeer tussen verschillende internetproviders te kunnen regelen. Aan de hand van dat protocol wordt informatie via bepaalde servers verstuurd.

Doordat Google een verkeerde instelling maakte, leek het erop dat de informatie naar de servers van de zoekgigant kon. Maar aangezien Google zelf geen internetprovider is, liep het daar mis. Als gevolg hiervan verloor de grootste provider van Japan, OCN, met 7,6 miljoen consumenten en nog eens 480.000 bedrijven als klant, de internetverbinding.

Google wist de fout snel te repareren, maar de internetverbinding bleef urenlang slecht. Zo waren veel websites extreem langzaam, of geheel onbereikbaar. Wat voor stappen Google onderneemt om te voorkomen dat dit nog kan gebeuren is niet zeker. Wel weten we dat de Japanse overheid een onderzoek opent.