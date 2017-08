Intel lanceert eerste chip voor ‘visual intelligence’

Hardware

Een jaar geleden nam Intel het bedrijf Movidius over, een onderneming die gespecialiseerd is in omgevingsherkenning voor computers. Sinds die overname heeft Intel samen met de experts van Movividus gewerkt aan de ontwikkeling van een vision processing unit (VPU), die het vandaag presenteert.

Intel schrijft in een aankondiging dat de VPU geleverd wordt met een dedicated Neural Compute Engine, die AI-mogelijkheden levert. De prestaties moeten fors zijn, terwijl het stroomverbruik laag is. Met de processor, die overigens de Myriad X gedoopt is, richt Intel zich vooral op apparaten die hun omgeving moeten registreren. Denk daarbij aan slimme camera’s, drones en augmented reality apparaten.

Visual intelligence

De VPU levert niet alleen rekenkracht, maar beschikt ook over software. Intel heeft visual intelligence ingebouwd, die het mogelijk maakt om direct omgevingsbeelden te verwerken. Volgens het bedrijf zou dat een laag stroomgebruik mogelijk moeten maken. De verwachting van het bedrijf is dat VPU-technologie de komende jaren aan zal slaan en hoopt dat ze gebruikt gaan worden in een nieuwe categorie apparaten.

De Movidius Myriad X is vrij klein: 8,7 bij 8,5 millimeter. Er zijn meerdere 128bit-vectorprocessors en vision accelerators ingebouwd. De chip kan verbinding maken met wel acht camera’s en tot zevenhonderd miljoen pixels per seconde aan beeldmateriaal verwerken. Daarvoor heeft hij 2,5 MB aan geheugen. Volgens Intel kan de VPU tot 4 biljoen operations per seconde verwerken.

Dat Intel deze VPU lanceert, laat de grote ambities van het bedrijf zien met betrekking tot kunstmatige intelligentie. Dat blijkt ook wel uit de aankondiging: “we leveren een roadmap voor VPU-technologie en zullen de prestaties van processoren blijven vergroten, zonder stroomconsumptie op te offeren.”

Hieronder hebben we voor de volledigheid nog een introductiefilmpje van Intel over Myriad X opgenomen.