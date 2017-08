Plantronics breidt Voyager-lijn headsets uit met Voyager 8200 UC

Hardware

Recent nog publiceerden we een uitgebreid artikel over Plantronics Manager Pro, de cloudomgeving van de fabrikant waarmee je de headsets in je organisatie kunt beheren. Vandaag kondigt Plantronics een nieuw model aan dat hiermee gemanaged kan worden. Het gaat om de Voyager 8200 UC, een Bluetooth-headset met actieve noise-cancellation.

Veel zakelijke headsets zien er ook zakelijk (lees: oersaai) uit. Dat is bij de Voyager 8200 UC in ieder geval niet zo. Plantronics richt zich met dit product op de mobiele professional. Dat stelt ook de nodige eisen aan het uiterlijk en het design van een product. Je wordt er immers mee gezien in het openbaar. Er is dus geen plaats meer voor de boom, waar je bij veel andere headsets in spreekt. Uiterlijk heeft de Voyager 8200 UC dus veel weg van om het even welke noise-cancelling hoofdtelefoon die je op dit moment kunt kopen. Hij is daarnaast niet alleen in een zwarte maar ook in een witte kleurstelling te koop.

Noise-cancelling

Voor onderweg is natuurlijk niet alleen het uiterlijk belangrijk. Als je aan het werk bent, wil je ook zo min mogelijk gestoord worden. Daarvoor is actieve noise-cancelling ingebouwd. Dit houdt in dat de hoofdtelefoon ‘tegengeluid’ produceert voor wat de microfoons die in de schelpen zitten, oppikken. Op deze manier neutraliseren twee tegengestelde geluidsgolven elkaar. Het resultaat is stilte, of in ieder geval veel minder herrie.

De Voyager 8200 UC kun je draadloos gebruiken. Hij kan via Bluetooth met twee verschillende apparaten tegelijkertijd verbinding maken. Je kunt bijvoorbeeld tegelijkertijd muziek en gesprekken vanaf je telefoon luisteren en voeren, maar ook snel in een Skype-call stappen via je laptop. Er wordt overigens een BT600 USB Bluetooth-adapter meegeleverd voor koppeling aan je computer. Vooralsnog is het alleen via deze aansluiting mogelijk om de headset te managen via Manager Pro, zoals we in het hierboven gelinkte artikel ook al beschreven hebben.

Plantronics heeft ook de al langere tijd toegepaste Smart Sensor-technologie in de Voyager 8200 UC ingebouwd. Dit houdt in dat je om een oproep te beantwoorden alleen de headset maar op hoeft te zetten. Luister je muziek en zet je hem af, dan pauzeert de playback.

De Plantronics Voyager 8200 UC is compatibel met de Plantronics Hub-app voor Android en iOS. Hiermee kun je de instellingen aanpassen en de firmware updaten.

Prijs en verkrijgbaarheid

Voyager 8200 UC is vanaf begin september in het zwart en in het wit beschikbaar via geautoriseerde Plantronics-partners. De headset heeft een adviesprijs van 349 euro.