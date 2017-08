Specificaties volgende Samsung-telefoon lijken gelekt

Mobile

Samsung heeft pas net de Galaxy Note 8 gepresenteerd, maar lijkt zich nu al voor te bereiden op de lancering van een volgende telefoon. Het lijkt te gaan om de volgende telefoon in de Galaxy J-serie, de Galaxy J7 Plus. Het toestel lijkt wat minder sterke specificaties te hebben dan bijvoorbeeld de Galaxy S8 of Note 8, maar wel iets interessants te bieden.

Zakenblad Forbes meldt op basis van diverse bronnen dat Samsung binnenkort komt met een nieuwe toevoeging aan de J-serie. Dat is een reeks iets goedkopere smartphones, die toch enige high-end specificaties bieden. Zo lijkt zich daar bij dit nieuwe toestel een dubbele camera onder te bevinden.

De specificaties van de Samsung Galaxy J7+ lijken als volgt te zijn:

5,5-inch Super AMOLED-display met full-HD (1080p) resolutie.

Processor met acht kernen. Vier daarvan met 2,39 GHz en vier met 1,69 GHz.

4 GB aan werkgeheugen.

32 GB aan opslaggeheugen en potentieel 128 GB aan microSD.

Accu met capaciteit van 3.000 mAh.

Dubbele camera aan de achterkant: 13-megapixel en 5 megapixel lens.

Frontcamera met 16 megapixel.

Het ontwerp van het toestel is verder ook al gelekt via een Thaise recensie. Het lijkt erop dat het toestel een gebogen scherm krijgt, of in elk geval zeer smalle schermranden. Ook is er aan de zijkant een speciale knop om Samsung-assistent Bixby op te kunnen roepen.

Het is niet bekend wanneer Samsung het apparaat eventueel wil presenteren. Dat het al in een recensie opgedoken is, wijst er in elk geval op dat het niet lang op zich zal laten wachten. Of het toestel naar Nederland komt is niet bekend.