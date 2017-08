Starthosting gaat geheel op in Yourhosting

Business

Starthosting, webhostingaanbieder, houdt op te bestaan. Het bedrijf wordt geïntegreerd in zusterbedrijf Yourhosting. De komende maanden worden ongeveer 20.000 Starthosting-gebruikers overgezet naar Yourhosting. De bedrijven maakten al deel uit van hetzelfde netwerk, dus de overstap zal niet heel complex zijn.

De gedachte van Starthosting is om samen met Yourhosting alle 160.000 klanten te kunnen bedienen met een uitgebreid productportfolio. Starthosting is een budgetmerk en heeft een klein dienstenaanbod en dat past niet goed bij de visie van Yourhosting. Dat werkt juist aan een uitgebreid productportfolio dat niet alleen beschikbaar is voor de kleinere bedrijven.

Door Starthosting uit te faseren komen er mensen en middelen vrij die het bedrijf inzet om de dienstverlening van Yourhosting verder te verbeteren en uit te breiden. Volgens de twee bedrijven biedt de overstap een aantal voordelen: zo krijgen klanten toegang tot een veel uitgebreider product- en dienstenaanbod.

Voor klanten die worden overgezet naar het netwerk van Yourhosting, blijven in eerste instantie de huidige producten bestaan. Wel krijgen ze meteen toegang tot meer mogelijkheden, waaronder op het gebied van domeinnamen, hosting- en e-mailpakketen en SSL. Ook is het mogelijk om cloud- en maatwerk IT-diensten afnemen, wat bij Starthosting niet kon. Klanten kunnen ook rekenen op een uitgebreidere klantenservice, die ook ’s avonds en in de weekenden beschikbaar is.

“Door de accounts van Starthosting-klanten te verhuizen naar het Yourhosting-platform slaan we twee vliegen in één klap. Klanten krijgen de beschikking over betere en bredere dienstverlening. En wij gaan als organisatie efficiënter werken doordat we niet langer twee merken hoeven te ondersteunen. Ook kunnen we nu effectiever investeren, doordat we ons nu richten op de ondersteuning van één platform”, zegt Bart Carlier, algemeen directeur van Yourhosting.

De organisatie verwacht dat alle Starthosting-klanten begin december zijn overgezet.