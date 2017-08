Netgear kondigt eerste 48-poorts Smart Managed Plus switch aan, de GS750E

Networking

Netgear komt met haar allereerste 48-poorts switch in haar Smart Managed Plus-lijn. Deze Layer 2-switch zal door het leven gaan als de GS750E en is voorzien van twee SFP+-uplinks. Het zijn managed switches, dus er is voorzien in een webinterface.

De GS750E is een switch voor gebruikers die met name op zoek zijn naar veel aansluitingen. Je kunt hem in een rack ophangen, maar ook als desktopswitch inzetten. Ga je hem als desktopswitch gebruiken, dan is het goed om te weten dat de GS750E geen herrie maakt. De koeling is passief uitgevoerd, dus zonder ventilator(en). Dit is onder andere mogelijk omdat er geen PoE of PoE+ geleverd wordt.

Managed

De GS750E is niet alleen maar een verzameling extra gigabit netwerkaansluitingen. Dankzij de SFP+-aansluitingen kun je hem ook op een glasvezelnetwerk aansluiten. Handig als je een grotere afstand moet overbruggen tussen twee gebouwen, waarvoor je in de regel glasvezel neemt. Daarnaast is de GS750E een managed switch. Via een browser kun je bij de interface geraken. We hebben hier te maken met Layer 2-functionaliteit. Geen Layer 3-zaken zoals routing, maar wel VLAN’s, QoS en link aggregatie (LACP) bijvoorbeeld.

Verder belooft Netgear ook nog dat de GS750E inzicht in abnormaal netwerkverkeer biedt en beveiliging tegen eventuele bedreigingen. Tot slot is er voorzien in kabeltestfunctionaliteit. Als je een kabel aansluit, kun je meteen zien of deze naar behoren functioneert.

Prijzen en beschikbaarheid

De Netgear 48-Poorts Gigabit Smart Managed Plus Switch (GS750E) is beschikbaar bij zowel geautoriseerde Netgear-partners als via andere verkoopkanalen. Een adviesprijs hebben we op dit moment nog niet. Zodra we die hebben, voegen we hem toe aan dit artikel.