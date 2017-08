Qnap introduceert Qsirch zoekfunctie voor smartphones en tablets

Apps & Software

Qnap laat middels een persbericht weten dat het vanaf deze week een nieuwe functie heeft toegevoegd aan haar mobiele app. Met Qsirch kun je vanaf je mobiele apparaat (smartphone, tablet) op meerdere NAS-apparaten van het merk tegelijkertijd naar bestanden zoeken.

Je kunt de zoekopdracht overal vandaan doen, dus ook van buiten je netwerk. De bestanden die je middels Qsirch vindt kun je uiteraard bekijken, maar ook downloaden en eventueel delen met anderen. Met de offline zoekfunctie kun je ook zoeken in andere Qnap-apps. Denk hierbij aan Qfile, Qphoto, Qmusic en Qvideo. Volgens Qnap biedt Qsirch ondersteuning voor 6000 bestandsformaten en kun je op 30 manieren je zoekopdracht inkaderen.

Minimale eisen

De Qsirch mobiele app is beschikbaar voor apparaten die draaien op iOS (vanaf versie 9) of Android (vanaf versie 4.4). Wil je van alle functionaliteit gebruikmaken die Qsirch te bieden heeft, dan raadt Qnap je aan om je NAS te updaten naar QTS 4.2.2 of nieuwer. Daarnaast is het raadzaam om de Qsirch-app in het QTS App Center op je NAS te zoeken en te installeren.

De Qsirch-app is vanaf nu beschikbaar voor download in Google Play en de App Store van Apple.