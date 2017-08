VMware lanceert Cloud on AWS tijdens VMworld

Services

Deze week houdt VMware haar jaarlijkse VMworld-event in Las Vegas (over twee weken zijn wij aanwezig bij de Europese variant in Barcelona). Zoals het hoort, gaat een dergelijk event gepaard met de nodige grote aankondigingen. De aankondiging dat VMware Cloud beschikbaar komt op AWS van Amazon is tot nu toe een van de grootste.

Met deze aankondiging draagt VMware ook haar steentje bij aan de overbrugging van het gat tussen on-premises en de cloud. Je kunt met VMware Cloud on AWS namelijk een met behulp van VMware software defined datacenter workload in de cloud van AWS draaien. Dit zou er volgens VMware voor moeten zorgen dat haar klanten vSphere (de hypervisor van VMware)-gebaseerde omgevingen tegelijkertijd kunnen draaien. Het maakt hierbij niet uit of het hier gaat om private, public of hybrid cloud omgevingen.

Geen verrassing

Deze samenwerking tussen VMware en AWS komt overigens niet als een verrassing. Vorig jaar oktober al werd de aankondiging gedaan van de samenwerking. Volgens de CEO van AWS zorgt de samenwerking tussen de twee partijen voor het eerst voor een naadloos functionerende IT-omgeving, ongeacht welke omgevingen er aan elkaar geknoopt moeten worden. Dit is belangrijk, omdat veel grote bedrijven wereldwijd hun datacenters hebben gevirtualiseerd middels VMware. Die klanten kunnen nu applicaties en workloads eenvoudig tussen AWS en on-premises verplaatsen. Dit zonder dat er nieuwe hardware gekocht moet worden, of dat er extra code geschreven moet worden.

Overigens wordt het nieuwe product (VMware Cloud on AWS) door VMware verkocht, niet door AWS.

Samenwerking met Dell EMC

Een uitvloeisel van de samenwerking tussen VMware en AWS, is dat er ook eentje komt met Dell EMC. VMware Cloud on AWS gaat gebruikmaken van twee databeschermingsproducten van Dell EMC: Data Domain en Data Protection Suite for Applications. Hiermee moet de AWS-cloud dezelfde mate van bescherming gaan bieden als on-premises of hybride omgevingen.

Dat er een samenwerking is tussen VMware en Dell EMC is overigens op zich geen verrassing te noemen. VMware heeft EMC als moederbedrijf, dat op haar beurt vorig jaar werd overgenomen door Dell Technologies.

Via deze link kun je de aankondiging van de samenwerking tussen VMware en AWS in zijn geheel lezen.