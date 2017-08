WhatsApp doet proef met geverifieerde zakelijke accounts

Apps & Software

WhatsApp, het berichtenplatform van Facebook, gaat zich iets meer op zakelijke klanten richten. Er is een pilot gelanceerd, waarbij het duidelijker is wanneer gebruikers een communiceren met een geverifieerde zakelijke account. Dan is er een groene badge naast de naam van de contactpersoon te zien.

“Sommige zakelijke accounts zijn door WhatsApp geverifieerd. Als je een groene badge naast de naam van een contactpersoon ziet, betekent dat, dat WhatsApp heeft bevestigd dat het telefoonnummer aan een zakelijk account toebehoort,” schrijft het in een FAQ. Ook laat WhatsApp weten “wanneer je met een bedrijf chat, via gele berichten in een chat.”

Er zijn volgens het platform nog niet zoveel bedrijven die deelnemen aan de pilot. Maar gezien het gigantische bereik van WhatsApp en het feit dat steeds meer bedrijven ook via de app bereikbaar zijn, zal dat vermoedelijk snel groeien. Dagelijks gebruiken 1 miljard mensen de app, dus aantrekkelijk is het in elk geval wel.

Facebook wil echter meer doen met WhatsApp. Niet alleen wil het bedrijf dat zijn berichtenapp door meer bedrijven gebruikt wordt, ook wil het sociale netwerk er meer geld aan verdienen. Als het aankomt op het verdienen van geld met berichtenapps, loopt Facebook voor met Messenger.

Tegenover ZDNet vertelde CFO David Wehner dat “we verder zijn met Messenger dan met WhatsApp”. Waar het mis gaat is niet bekend, maar het bedrijf zal rustig nieuwe functies willen introduceren die de app winstgevend maken. Te snel daarmee aan de slag gaan, zal gebruikers wellicht afschrikken.