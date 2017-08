Google toch akkoord met EU-oordeel rond zoekresultaten

Business

Google is akkoord gegaan met de eisen van de Europese Unie om zijn zoekresultaten te veranderen. De zoekgigant kreeg een recordboete van 2,42 miljard euro voor machtsmisbruik en concurrentievervalsing. Het probleem lag in het feit dat de zoekgigant zijn eigen diensten bevoordeelde ten opzichte van de concurrentie.

Google heeft nu aan de site ZDNet bevestigd dat het akkoord gaat met de eisen van de Europese Unie en zijn zoekresultaten zal aanpassen. Het bedrijf heeft niet laten weten hoe dat dan precies zal gebeuren. Duidelijk is wel dat het een belangrijke aanpassing zal moeten doen. In juni kreeg de zoekmachine een boete omdat het zijn eigen winkeldienst prominenter weergaf dan concurrerende diensten. Toentertijd liet de EU het volgende weten:

“Google [misbruikte] zijn marktdominantie als zoekmachine, door zijn eigen prijsvergelijker hoger te plaatsen in zijn zoekresultaten dan die van de concurrentie. Wat Google heeft gedaan si illegaal binnen EU-regels. Het gaf andere bedrijven niet de kans om te concurreren op voordelen en te innoveren. En belangrijker nog, het ontzegde Europese consumenten een echte keuze tussen diensten en de volledige voordelen van innovatie.”

Deadline verstreken

Europese regelgevers gaven Google daarop zestig dagen om met een voorstel te komen om dit aan te passen. Die deadline was afgelopen dinsdag. Google had tegelijk negentig dagen gekregen om zijn plannen te implementeren. Als het dat op 28 september niet heeft gedaan, kan Google nog meer boetes krijgen. Die zouden tot vijf procent van zijn gemiddelde dagomzet kunnen bedragen en dus behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Overigens lopen er nog altijd meer onderzoeken naar Google, die ook tot megaboetes kunnen leiden. Zo onderzoekt de Europese Unie of Google de dominante positie van Android misbruikt, en of het zijn machtspositie op de advertentiemarkt gebruikt. Wellicht dat Google om die reden besloten heeft maar niet in beroep te gaan, wat het in juni wel nog overwoog.