Cat phones onthult twee nieuwe robuuste Android-smartphones

Cat phones heeft tijdens de IFA in Berlijn twee nieuwe toestellen onthuld in zijn portfolio van ‘rugged’ Android-smartphones. De Cat S41 en S31 zijn speciaal ontworpen om in de zwaarste omstandigheden te blijven werken. Vanaf vandaag zijn ze allebei te koop.

De toestellen zijn volgens het bedrijf uiterst geschikt voor in de agrarische sector, de bouw, maar ook bijvoorbeeld de visserij. Ook kunnen ze prima gebruikt worden bij outdoor-activiteiten zoals survival, bergbeklimmen en watersport. Het gaat om twee nieuwe toestellen, die volgens Cat ontworpen zijn met voorkeuren van gebruikers van de toestellen in het achterhoofd. Het gaat dan vooral ook om verbeteringen op het gebied van batterijcapaciteit, stevigheid en het display.

De Cat S41

De Cat S41 bevat een krachtige 5000 mAh accu, die tot wel 44 dagen in standby kan staan. Volgens Cat kan de gebruiker ook tot wel 38 uur lang bellen via 3G. Het apparaat is ook een powerbank, dus kan ook gebruikt worden om andere apparaten op te laden. Dat kan dankzij een ingebouwde Battery Share-functie en USB-kabel.

De stevigheid van de S41 is vastgesteld op MIL SPEC 810G. Valtests van 1,80 meter op betonnen ondergrond doorstaat de S41 zonder problemen. Daarnaast is de telefoon IP68 stof- en waterafstotend en beschikt over kraswerend Gorilla Glass 5, dat ook in direct zonlicht leesbaar blijft en te bedienen is in natte omstandigheden en met handschoenen aan.

5-inch full-HD display

Android 7.0 Nougat

MediaTek octa-core processor

3GB werkgeheugen / 32GB opslaggeheugen

MicroSD tot 2 TB mogelijk

13MP achtercamera / 8MP voorcamera, beiden onderwater te gebruiken

Tot 60 minuten op 2 meter diepte waterdicht

De Cat S41 kost 449 euro.

De Cat S31

Dan is er de CAT S31, die beschikt over dezelfde MIL SPEC 810G standaard, maar uitgerust is met Gorilla Glass 3 en een 4000mAh batterij, en niet beschikt over de Battery Share-functie. Het is een telefoon die je rustig over mee naartoe kunt nemen en die je gedurende langere tijd bereikbaar houdt.