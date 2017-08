LG onthult V30 met OLED-scherm

Mobile

LG heeft vandaag tijdens de IFA 2017 zijn nieuwste vlaggenschip onthuld: de LG V30. De smartphone beschikt onder meer over een OLED-scherm, een dubbele camera en krachtige audio met een Hi-Fi Quad DAC en een 3.300 mAh-accu. Ook voorziet LG de smartphone van functies als B&O Play, Google Assistant en spraakherkenning.

De LG V30 beschikt over een 6-inch 18:9 OLED display, dat beschikt over een resolutie van 2880 bij 1440 pixels. Daarmee is het scherm goed voor een pixeldichtheid van 538 ppi. De smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 835 processor, die in totaal over 4 GB aan werkgeheugen beschikt en 64 GB aan opslaggeheugen. Er komt ook een +-variant met 128 GB aan opslaggeheugen, maar daarvan is nog niet zeker of die naar de Benelux komt.

Het apparaat draait op Android 7.1 Nougat, maar zal vermoedelijk net als andere high-end smartphone te zijner tijd een update krijgen naar Android 8.0 Oreo. Dankzij de combinatie van het OLED-scherm en een Snapdragon 835-processor, ondersteunt het toestel ook Google’s Daydream platform, waarmee mobiele virtual reality binnen handbereik is voor gebruikers van dit toestel.

Camera’s en audio

De V30 heeft een dubbele camera aan de achterkant, met het grootste diafragma ooit in een smartphone. Daarnaast is de camera uitgerust met een Crystal Clear glazen lens, die volgens de fabrikant zorgt voor extra heldere en kleurrijke beelden. De V30 heeft op de eerste plek een ‘standaard’ 16-megapixelsensor met f/1.6-lens en daarnaast nog een 13-megapixelsensor met f/1.9-lens. Die laatste heeft een beeldhoek van 120 graden en is bedoeld om foto’s te maken van bijvoorbeeld grote groepen mensen, ruime interieurs en uitgestrekte landschappen. Aan de voorkant beschikt het toestel over een 5-megapixelsensor, met een f/2.2-lens.

LG heeft de V30 uitgerust met een Hi-Fi Quad DAC, waarbij de audio-tuning gedaan is door het gerenommeerde B&O PLAY. Daarnaast komt de V30 met een headset van B&O PLAY in de verpakking om de audio-ervaring compleet te maken. De V30 is de eerste smartphone wereldwijd die MQA (Master Quality Authenticated) technologie ondersteunt. Daardoor zijn audiobestanden met een hoge resolutie gemakkelijk te streamen.

Always-on-Display en ontgrendelen

Het Second Screen van de V10 en V20 is bij de LG V30 geëvolueerd in een nieuwe Always-on Display (AOD) en Floating Bar. Wanneer het scherm uitgeschakeld is, vervangt het AOD het Second Screen door linkjes te bieden naar Quick Tools en Music Player, zonder dat het scherm aangezet hoeft te worden.

Voor het ontgrendelen van het toestel, kunnen gebruikers kiezen tussen vier opties: gezichts- en stemherkenning, vingerafdrukscanner en een zogenaamde ‘Knock Code’. Het apparaat beschikt verder nog over Quick Charge 3.0, zodat de accu binnen dertig minuten vijftig procent opgeladen kan worden, maar kan ook draadloos geladen worden. Verder is het toestel van IP-68 certificering voorzien, zodat het water- en stofdicht is.

De V30 zal in Zuid-Korea op 21 september op de markt komen. In Nederland zal de introductie van dit toestel in Q4 van dit jaar zijn. De V30 wordt in vier verschillende kleuren gevoerd: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue en Lavender Violet.

