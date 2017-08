‘iPhone 8 zal daling verkopen Apple-telefoons niet stoppen’

Mobile

Apple zal half september de nieuwe iPhones presenteren. Het gaat volgens de verhalen om drie verschillende telefoons. Daaronder bevinden zich twee wat goedkopere opvolgers op de iPhone 7 en 7 Plus, maar ook een dure iPhone 8, vol nieuwe functies. Apple hoopt vooral met die laatste smartphone zijn klanten weer geïnteresseerd kan maken in de producten. Maar onderzoeksbureau IDC denkt dat de concurrentie ondertussen te sterk is.

Het onderzoeksbureau schrijft in een nieuwe rapportage dat Apple tegen 2021 nog goed is voor 14,4 procent van alle verkochte smartphones. Op dit moment is dat nog 14,6 procent, dus het bedrijf zal volgens het onderzoeksbureau geen nieuwe klanten weten te trekken. Dat komt volgens het IDC vooral omdat Android-telefoons over het algemeen stukken goedkoper zijn dan de Apple-toestellen, en tegelijk ook interessante functionaliteiten bieden.

Concurrentiestrijd

De komende maanden verwacht IDC dat Apple een mooie slag kan maken. Dat komt omdat er veel interesse is in de iPhone 8 en mensen gewacht schijnen te hebben met het bestellen van een nieuwe telefoon, tot de release van dat toestel. Voorspeld wordt een groei van 1,7 procent voor dit jaar en volgend jaar van 9,1 procent.

Maar daarna zal Apple met iets nieuws moeten komen om klanten aan zich te binden en de vraag is of het dat nog wel kan volhouden. Problematisch is de heftige concurrentie met Android, een platform dat al 85,2 procent van de markt in handen heeft en tegen 2021 zo’n 85,5 procent in handen zal hebben volgens het IDC. Steeds meer Android-fabrikanten komen met premium smartphones, met high-end eigenschappen, tegen een lager prijskaartje dan Apple.

iPhone 8

De smartphone die wat Apple betreft alles zal veranderen, is dus de iPhone 8. Dat toestel krijgt een OLED-scherm, dat vrijwel de hele voorkant van de smartphone zal bedekken. Dat display bevat enkel bovenin een uitsparing. Die laat ruimte voor de camera en een speciale sensor. De sensor kan gebruikt worden voor het ontgrendelen van de smartphone middels gezichtsherkenning. Andere functies zijn onder meer draadloos laden, al schijnt die functie vrij langzaam te werken.

De iPhone 8 zal naar het schijnt op 12 september gepresenteerd worden.