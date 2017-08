Acer onthult hele reeks nieuwe producten tijdens IFA

Hardware

Tijdens de IFA 2017 heeft het Taiwanese Acer een hele reeks nieuwe producten onthuld. Op de eerste plaats zijn er drie nieuwe 2-in-1 producten onthuld, evenals de ultraslanke Aspire S24 all-in-one en zijn er twee interessante nieuwe projectoren.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste aankondigingen van Acer, met omschrijvingen van elk van de producten.

2-in-1 producten: Switch 7, Swift 5 en de Spin 5

Allereerst de drie 2-in-1 producten. Acer heeft de Switch 7 Black Edition onthuld, ’s werelds eerste ventilatorloze 2-in-1 laptop met discrete grafische kaart. Het apparaat gebruikt een koelsysteem dat niet steunt op een ventilator en dat kan door speciale vloeistof. De laptop is vooral beschikt voor zware taken en werkt met een Intel Core i7 processor van de achtste generatie. Voor de grafische taken is er een Nvidia GeForce MX150 ingebouwd. De laptop heeft een 13,5-inch display met 2256 x 1504 resolutie.

De nieuwe Swift 5 is ontworpen voor draagbaarheid, prestaties en stijl. De elegante laptop weegt minder dan een kilogram en is daarmee uiterst geschikt om mee te nemen. Het apparaat is onder meer voorzien van een speciale magnesium/lithium legering zodat hij extra stevig, maar ook extra licht is.

De Acer Swift 5 werkt met een Intel Core i7-processor, eveneens van de achtste generatie. De laptop heeft een aanraakscherm met 1080p-resolutie. Verder zegt Acer zelf dat het apparaat acht uur mee kan op een volgeladen batterij.

Tot slot is er nog de Acer Spin 5, een laptop die in twee varianten uitgebracht wordt: 13-inch en 15-inch. De convertible is ook zo licht mogelijk gemaakt en steunt op Intel Core-processoren van de achtste generatie. De 13-inch variant weegt 1,5 kilogram en de 15-inch variant net iets meer dan 2 kilogram.

Slanke all-in-one: Aspire S24

De nieuwe all-in-one is Acers slankste ooit met een beeldscherm van slechts 5,97 mm dun. Ook opvallend zijn de extreem smalle schermranden. De volledig nieuwe 8e generatie Intel Core processoren met optioneel Intel Optane geheugen geven de Aspire S24 de kracht voor zowel entertainment als normale dagelijkse taken. Bovendien zorgen deze voor een responsieve en vlotte computerervaring.

De draadloze Intel Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2×2 MIMO) technologie zorgt voor snelle en betrouwbare netwerkverbindingen en dankzij twee speakers en een subwoofer in combinatie met Dolby Audio Premium en Acer TrueHarmony technologie kan de desktopgebruiker genieten van een krachtige en intense geluidservaring waarin de meest subtiele geluiden tot leven komen.

Twee nieuwe projectoren

Tot slot heeft Acer nog twee nieuwe projectoren onthuld: de VL7860 voor thuisgebruik en de P8800 voor gebruik in grote ruimten. Eerstgenoemde is de kleinste 4K UHD-laserprojector die je maar kan vinden. De projector is voorzien van laserdiodetechnologie, waardoor er geen kwiklampen nodig zijn.

Dan is er de P8800, die is voorzien van TI XPR technologie, dat meer dan 8,3 miljoen pixels op het scherm projecteert – vier keer zoveel als op een Full HD scherm. Deze 4K UHD resolutie in combinatie met een helderheid tot 5000 lumen houdt beelden levendig en haarscherp, ongeacht de aanwezigheid van daglicht, de projectie-afstand of het formaat van de ruimte. Dit alles is gecombineerd met een contrastratio van 1.200.000:1, die levendige zwarttinten en schitterende wittinten op het scherm projecteert.

Prijzen en beschikbaarheid