Toshiba voert met drie partijen gesprekken over overname chipafdeling

Business

Toshiba heeft voor het eerst in lange tijd wat openheid van zaken gegeven rond de overnamegesprekken die het voert voor zijn chipafdeling. Er blijken gesprekken te zijn met drie geïnteresseerde partijen. Een overnamepartner is nog niet gekozen.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag. Het Japanse bedrijf moet dringend zijn aandeel in een chipafdeling verkopen, zodat het verlies gedraaid door een Amerikaanse nucleaire dochteronderneming kan compenseren. Gepland was om uiterlijk vandaag een overnamepartner te kiezen, zodat dit fiscale jaar nog de overnamegesprekken afgerond konden worden. Op die manier zou Toshiba voorkomen dat het twee jaar op rij in het rood staat.

Geïnteresseerde partijen

Volgens persbureau Bloomberg zijn er drie partijen met wie Toshiba in gesprek is. Het gaat om consortiums, waarvan er een geleid wordt door Western Digital, eentje door Hon Hai Precision Industry en een die bestaat uit onder meer Bain Capital, het Innovation Network of Japan en de Development Bank of Japan.

Het bestuur van Toshiba heeft nog geen partner gekozen, ondanks dat het bedrijf “zijn uiterste best heeft gedaan een gemeenschappelijk bevredigende afspraak te maken met een van de consortiums.” Er vinden al maandenlang overnamegesprekken plaats, waarbij een moeilijke balans gevonden moet worden tussen belangen van de Japanse overheid en die van de eventuele overnamepartners.

Welk consortium uiteindelijk ook komt met een ‘winnend’ bod, dat zal met een flinke zak geld moeten komen. De bedoeling is dat Toshiba minstens 18 miljard dollar krijgt, zodat het een positieve balans houdt. Maar volgens experts met wie Bloomberg sprak, wil Toshiba de chipafdeling eigenlijk gewoon in eigen handen houden. “Ze zouden de zaak nog kunnen houden,” aldus Hideka Yasuda, een van de analisten. “Als het Toshiba niet zoveel uitmaakt beursgenoteerd te blijven, kunnen ze van de lijst gehaald worden en nog altijd overleven.”

Uiteenlopende biedingen

Er zijn dus drie consortiums met interesse in de overname van de chipafdeling van Toshiba. Afgelopen juni nog leken de Japanse ondernemingen, waarbij Bain Capital centraal stond, de voornaamste kandidaat. Zij boden in totaal 19 miljard dollar voor de chipafdeling en genoten ook de voorkeur van de Japanse overheid. Die wil dat de chipafdeling en de kennis en werkgelegenheid die ermee gepaard gaan in Japanse handen blijven.

Maar ondertussen is Western Digital de voornaamste kandidaat. Dat heeft, dankzij de overname van SanDisk enkele jaren geleden, al een flink aandeel in de chipafdeling. Eerder deze week kwamen details naar voren over het bod van Western Digital, dat onder meer voorziet in de wensen van de Japanse overheid en in totaal 17,4 miljard dollar beslaat.

Het hoogste bod komt van Hon Hai, dat maar liefst 27,1 miljard dollar biedt voor de chipafdeling.